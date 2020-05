Déconfinement en Belgique: une école peut-elle décider de ne pas rouvrir le 18 mai ?

Si certains parents expriment ouvertement le choix de ne pas remettre leurs enfants à l’école à partir du 18 mai, certains pouvoirs organisateurs d’écoles sont aussi face à des questionnements. Comme on le voit dans l’entité de Fleurus où les écoles de la commune ne rouvriront pas le 18 mai, ou dans celles de Sivry-Rance et Chapelle-lez-Herlaimont qui sont sur la même longueur d’onde, le défi de la réouverture des établissements scolaires suscite, parfois, le débat. La circulaire 7550, prise par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour encadrer ces réouvertures, fixe pourtant des balises.

Une école a-t-elle le droit de ne pas rouvrir ses portes aux élèves comme l’ont prévu les autorités ? La circulaire est assez claire, comme l’a rappelé la Ministre de l’Enseignement, Caroline Désir, ce jeudi dans le Journal Télévisé : " Si toutes les conditions de sécurité et d’hygiène ne sont pas réunies pour le 18 mai, alors la reprise des leçons doit être postposée jusqu’à ce qu’on trouve des solutions ", a-t-elle expliqué.

Quant aux écoles, comme celles de Fleurus, qui s’estimeraient dans l’impossibilité de rouvrir, la Ministre Désir précise : " Mon administration a pris contact avec ces pouvoirs organisateurs pour voir comment on peut les aider à trouver des solutions. Evidemment, ils doivent tout mettre en œuvre pour que cette reprise soit possible ".

Reprendre les leçons en classe pour "à peine" dix jours ?

Réorganiser les classes, limiter le nombre d’élèves par classes, reconfigurer les plannings du personnel, des élèves, c’est un travail souvent titanesque auquel les écoles se préparent actuellement. Là aussi, des voix se font entendre pour s’interroger sur la nécessité de tout cela.

Là aussi, la Ministre répond : " On a voulu reprendre de manière très partielle et très progressive. Telles étaient les consignes du Conseil national de sécurité, en commençant par les années certifiantes, les sixièmes primaires, les classes de 6e et 7e secondaire. On pense que c’est important pour eux de pouvoir boucler un cycle d’enseignement, mais aussi pouvoir reprendre petit à petit du lien social, c’est important. De plus en plus de psychologues, de pédiatres attirent notre attention sur le fait que les effets du confinement commencent à se faire ressentir sur l’état de nos jeunes. On doit aussi prendre ça en compte ".

Qui endosse la responsabilité en cas de contamination au Covid-19 à l’école ?

C’est une des raisons pour lesquelles des pouvoirs organisateurs ou des directions d’école pourraient hésiter à reprendre les cours. La responsabilité d’une direction pourrait-elle être engagée si une contamination survenait à l’école ? C’est une question qui est beaucoup posée ces derniers temps à l’administration de la ministre de l’Enseignement. Cette dernière se veut rassurante : " Comme cela a été dit, on a mis des conditions d’hygiène et de sécurité très strictes. Elles vont être vérifiées. Il y a toute une liste de conditions qui doivent être réunies pour qu’on puisse ouvrir ces établissements. Cela va être contrôlé par les organes locaux de concertation. Donc si le directeur ou directrice ou le pouvoir organisateur a rempli toutes les conditions, sa responsabilité ne peut pas être engagée. Il faudrait qu’on puisse démontrer que la contamination a eu lieu à l’école, que c’est dû à une faute ou une négligence de la direction, ce qui est impossible si elle a respecté toutes les conditions, et qu’il y a un lien de causalité entre la contamination et la faute. Il faut vraiment rassurer ", explique la Ministre.

En attendant le 18 mai, dans les écoles, on s’active pour être prêts à rouvrir dans les conditions fixées par la directive 7550. Les écoles ont une obligation de moyens, pas de résultats, si elles estiment que les conditions de sécurité et d’hygiène ne sont pas remplies.