Déconfinement en Belgique: quand recommencera l'école, pour quels élèves et dans quelles conditions ?

Le Conseil national de Sécurité (CNS) s'est réuni ce vendredi pour poser les premiers pas du déconfinement en Belgique.

Parmi les décisions importantes: la reprise progressive de l'enseignement. Du moins une (petite) partie.

Car pas question de remettre tous les élèves dans les classes en une fois. Il s’agira d’une reprise progressive et graduelle. L’épidémie de coronavirus n’est pas terminée et des règles d’hygiène doivent toujours être appliquées.

Chaque communauté gérer cette reprise à partir du 18 mai. Jan Jambon a déjà annoncé une phase pilote dès le 15 mais pour préparer cette reprise au mieux.

Les cours de maternelles restent suspendus au mois jusque fin mai.

En primaires et en secondaires, les cours reprendront pour un maximum de 3 années par niveau).

Pierre-Yves Jeholet a annoncé que la fédération Wallonie Bruxelles aurait une réunion ce samedi sur les modalités précises. Les 6èmes années, primaires comme secondaires, seront privilégiées, car elles sont certificatives. Mais aussi les enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, ainsi que toutes les orientations professionnelles.

Les écoles seront ouvertes aussi pour les enfants dont les parents travaillent, même en dehors des secteurs de soins de santé.

Le respect des règles d’hygiène sera important.

Tous les élèves de plus de 12 ans devront porter un masque ou une protection suffisante. Le personnel d’entretien devra aussi porter des gants. Il faudra pourvoir de l’eau, du savon, du gel hydroalcoolique, et les consignes seront répétées, et il faudra veiller à leur respect.

Au plus 10 élèves en même, avec un enseignant, il doit avoir 4 m2.

Le contact physique devra être évité, les vidéoconférences seront privilégiées pour le contact avec les parents.

Les distances devront être respectées lors des récréations. Il n’y aura pas de repas chaud. L’accès aux toilettes sera limité.

Si un enfant présente des symptômes, il faudra prévenir immédiatement les parents, et l’enfant sera testé.

Les élèves comme les enseignants devraient porter des masques en tissu. Qui en Fédération Wallonie-Bruxelles, seront fournis par l'autorité, a expliqué la ministre Caroline Désir sur le plateau de Questions en Prime.

Les cours à distance peuvent toujours se poursuivre, et comme l'expliquait la Province, les examens y sont même organisés.