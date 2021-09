Déconfinement en Belgique : la Flandre bientôt "libérée" du port du masque ?

Ces derniers jours, quasi tous les présidents de partis au nord du pays ont demandé des assouplissements en ce qui concerne le port du masque. Pourquoi les Flamands veulent-ils à tout prix abandonner le masque aujourd’hui ?

Ivan De Vadder : "Parce que le taux de vaccination est tellement élevé en Flandre, même chez les adolescents. Je crois que chez les adolescents, on est au-dessus de 70%, et chez les adultes, on est au-dessus de 90%. C’est donc tous les partis confondus en ce moment. Ça a commencé avec la N-VA depuis quelques semaines, qui s’est dit qu’il fallait se libérer des mesures corona, mais on hésite encore avec le Covid Safe Ticket, car c’est un peu nouveau, on ne sait pas très bien, mais sur le port du masque, c’est très clair. Ça a donc commencé avec la N-VA et maintenant tout le monde le dit : il faut se libérer du port du masque. Et c’est un peu une récompense pour ce comportement des Flamands. On s’est bien tenu, on est très docile, on s’est fait vacciner, on était des citoyens, et donc on doit être récompensé et c’est la libération du port du masque".

"Et là aussi, il y a encore une phrase qui s’ajoute dans le discours politique : et pour cela, il ne faut pas que la Flandre soit prise en otage par les autres régions. Il y a donc un aspect communautaire, mais il y a surtout cet aspect de récompense pour le comportement. Même le ministre de la Santé flamand, Wouter Beke, qui est un peu responsable, veut prendre revanche pour ce qui s’est passé pendant la première vague, c’est-à-dire la débâcle dans les maisons de repos, avec tant de morts à cause de la première vague de corona. Et là, lui s’est mis derrière cette stratégie de vaccination et c’est une des personnalités qui dit qu’il est maintenant temps de se libérer de ce masque. Et donc, la conclusion, et je crois que tout le monde est d’accord en Flandre, est qu’on portera le masque où on souhaite porter le masque, c’est-à-dire dans les transports en commun ou par exemple avec les professions de contact ou dans le service des soins de santé. C’est un peu ça, le compromis en ce moment".

Ce sera sans doute le socle fédéral qui sera décidé à l’issue du Codeco. Aux régions bruxelloises ou wallonnes de durcir ce socle si elles en ont l’envie. En Flandre, on a l’impression que l’épidémie de Covid-19 est terminée, ou presque ?

Il y a "deux réponses. Si on voit les chiffres, non, elle n’est pas terminée. Mais disons qu’on est passé de rouge en orange. On a quand même l’impression qu’il y a des petits problèmes dans l’enseignement, comme partout, avec beaucoup de jeunes qui sont en quarantaine en ce moment, à cause des règles assez strictes et sévères dans l’enseignement sur l’isolation et la quarantaine. Mais j’ai bien l’impression, justement par ce comportement et par le taux de vaccination, qu’il y a un sentiment émotionnel en Flandre. Oui, on a battu le virus, il ne circule plus et on ne le voit plus dans les hôpitaux. Disons que les gens qui se retrouvent maintenant à l’hôpital à cause du virus sont des gens qui sont non vaccinés, et il n’y en a plus beaucoup en Flandre. Oui, il y a un sentiment qu’on a battu le virus, mais c’est vrai que des personnalités, comme Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé fédéral, nous mettent en caution en disant : " attendons, on n’est pas sûrs, l’hiver va venir, l’hiver sera probablement dur pour la grippe et probablement aussi pour une nouvelle vague ". Les experts parlent d’une autre façon, ça, c’est clair aussi".