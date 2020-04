Déconfinement en Allemagne: "Aller trop vite serait une erreur", s'inquiète Angela Merkel

La chancelière Angela Merkel a appelé l'Allemagne à ne pas crier victoire trop vite face à la pandémie de nouveau coronavirus et à suivre un déconfinement par étapes, entamé lundi par la réouverture des magasins.

"Nous sommes au début de la pandémie et nous sommes encore loin d'être sortis de l'auberge", a mis en garde la chancelière, jugeant qu'il serait "extrêmement dommage de connaître une rechute".

"Aller trop vite serait une erreur, c'est ce qui m'inquiète", a martelé Angela Merkel à l'issue d'un nouveau Conseil des ministres exceptionnel.

La dirigeante avait déjà exprimé lundi matin son mécontentement d'un éventuel relâchement des Allemands dans le respect des restrictions sociales.

Chaque région a une marge de manoeuvre

Angela Merkel, dont la gestion de la crise est saluée par une écrasante majorité d'Allemands, avait notamment dénoncé, auprès de dirigeants du parti conservateur CDU, les "orgies de discussions" sur une levée accélérée des précautions contre la pandémie, au détriment du dispositif progressif.

Commerces d'alimentation, librairies, concessionnaires automobiles... La plupart des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés pouvait à nouveau accueillir des clients à partir de lundi matin.

Chaque région dispose toutefois, fédéralisme oblige, d'une marge de manoeuvre et peut prendre des décisions autonomes.

La Saxe, en ex-Allemagne de l'Est, a ainsi rendu obligatoire le port de masques ou de foulards dans les espaces publics.

A Leipzig, une des principales villes de ce Land, les passants devant la gare et dans les rues portaient quasiment tous des protections, a constaté une vidéaste de l'AFP.

Attendre devant les magasins

Les magasins ont rouvert après plus d'un mois de fermeture, limitant à deux personnes le nombre maximum de gens présents en même temps dans leur boutique. Des clients attendaient ainsi leur tour devant les magasins en respectant les distances.

Malgré ces restrictions, Manuela Ficher-Hanses s'est dit "incroyablement heureuse" de pouvoir rouvrir son magasin de vêtements. "Nous avons pris toutes les mesures de sécurité", notamment "d'hygiène", a assuré cette commerçante de 58 ans.

Avec les protections, "on se sent un peu plus en sécurité", abonde Marion, une habitante de Leipzig, âgée de 75 ans, souhaitant que le déconfinement "continue lentement, pas à pas".

Pour Abeshek, un habitant de 25 ans, "devoir porter un masque est une bonne chose pour tous ceux qui ne veulent pas que le virus se propage".

Porter une protection, fermement conseillé

Le port d'une protection, "fermement conseillé" par Angela Merkel, sera également obligatoire dans tous les lieux publics à partir de la semaine prochaine en Bavière, le Land le plus touché par l'épidémie, a annoncé lundi son dirigeant, Markus Söder.

Avec plus de 140.000 cas officiellement recensés et environ 4.500 décès, la pandémie est "sous contrôle et gérable" en Allemagne, selon les termes du ministre de la Santé, Jens Spahn.

Le très surveillé taux d'infection, qui mesure le nombre de personnes en moyenne contaminées par chaque malade du Covid-19, est ainsi descendu à moins de 1 pour se limiter à 0,7.

Succès "fragile"

Mais ce "succès d'étape" est "fragile", met en garde depuis plusieurs jours Angela Merkel.

"Nous ne pourrons pas vivre notre ancienne vie avant longtemps. La distance et la protection resteront la règle et la mesure de notre vie quotidienne", selon Armin Laschet, dirigeant d'une des régions les plus touchées, la Rhénanie du Nord-Westphalie, et candidat à la présidence du parti conservateur CDU.

Ecoles et lycées ne rouvriront ainsi qu'à partir du 4 mai, en commençant par les élèves les plus âgés. En Bavière, la rentrée est elle prévue une semaine plus tard.

L'interdiction de se regrouper à plus de deux personnes dans l'espace public, sauf en famille, est aussi prolongée. La distance minimale de 1,5 mètre devra continuer à être observée entre chaque personne.

Quant aux salons de coiffure, ils ne rouvriront eux aussi qu'à compter du 4 mai.

Lieux culturels, bars, restaurants - sauf pour les livraisons -, aires de jeu, terrains de sports, demeurent eux aussi fermés.

Grands rassemblements interdits jusqu'au 31 août

Les grands rassemblements tels que les concerts ou compétitions sportives, resteront interdits au moins jusqu'au 31 août.

L'Allemagne entend accompagner ce déconfinement progressif par un ensemble de mesures destinées à endiguer l'épidémie. Elle compte ainsi multiplier les tests pour pouvoir isoler les malades. Elle en a réalisé environ 1,7 million jusqu'ici.

L'Allemagne devrait aussi produire à partir d'août 50 millions de masques par semaine.