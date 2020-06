Déconfinement : élargir la bulle à 10 personnes, risqué ? "Le problème c'est qu'on n'arrive pas à tracer les cas"

On le sait, désormais, la bulle sociale de quatre personnes a éclaté, ce sont désormais 10 personnes que chaque individu va pouvoir côtoyer pendant une semaine. Mais, si chaque personne peut en revoir 10 autres, ne risque-t-on de démultiplier le nombre de gens qui pourraient éventuellement transmettre le virus. Ne va-t-on pas trop vite alors que l’épidémie n’est pas terminée ?

Pas d’éclatement du nombre de contacts selon l’épidémiologiste

L’épidémiologiste Yves Coppieters n’est pas inquiet, si évidemment tout le monde comprend correctement la mesure et surtout joue le jeu : "La bulle de 10 personnes est une mesure qui n’a pas été prise dans les pays voisins. C’est plutôt une bonne chose." Et de clarifier : "Si je vais chez vous, et qu’il y a 5 personnes, dans la pièce. Je ne peux plus revoir que 5 autres personnes, pendant toute la semaine. Le quota est vite rempli. Si vous allez chez des amis, le fait que vous soyez là, cela remplie aussi leur quota aussi. Il ne devrait donc pas y avoir un éclatement du nombre de personnes en contact."

On parle de contacts de plus de 15 minutes à moins d’un mètre 50. Ce sont des situations particulières où l’on est proche d’une personne potentiellement contaminante et où l’on ne portera pas le masque : "Si nous regardons dans notre vie de tous les jours, en exceptant les membres de la famille sous le même toit, il n’y a pas beaucoup plus de contacts, si ce n’est aller manger avec un collègue ou revoir des amis le samedi soir." ajoute le scientifique.

Mais il faut que tout le monde joue le jeu

Mais le virus circule toujours, le taux de reproduction est de 0,8. Nous ne sommes pas loin du seuil de un, où l’épidémie pourrait à nouveau flamber. La météo ensoleillée ne l’a pas encore fait disparaître. Il circule bien, des personnes continuent d’être infectées.

Il se transmet juste moins bien grâce aux gestes "barrière" que nous respectons, hygiène des mais, port du masque même si le message pour l’épidémiologiste aurait dû être plus clair dès le début du déconfinement (port du masque partout et pour tous) pour protéger les personnes plus fragiles comme les personnes âgées dont on a peu parlé dans cette phase.

Là ou cela coince c’est au dépistage et au traçage

"On n’est pas encore sorti d’affaires", poursuit le Dr Coppieters, "on le sera quand il n’y aura plus de nouveaux cas pendant plusieurs jours. Nous sommes toujours dans une épidémie qui continue de faire des dégâts. Nous avons élargi les bulles à 10 personnes mais nous n’avons toujours pas des outils d’accompagnement efficaces. Il faut 48 heures pour obtenir les résultats d’un test de dépistage, c’est trop long. Les gens ne répondent que peu au traçage, et surtout, nous n’arrivons toujours pas à identifier les foyers de contamination, alors que dans les pays voisins, cela fonctionne. Et cela, m’inquiète vraiment. C’est à ce niveau-là que nous devons agir, au plus vite.