Déconfinement culturel : six événements-tests vont avoir lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d’approuver la mise en place d’un projet pilote visant à organiser six événements culturels sous forme de tests “grandeur nature”, à l’initiative de la Ministre de la Culture Bénédicte Linard.

Valider scientifiquement

Ces expériences-pilotes en situation, qui concernent tous les arts de la scène et le cinéma, permettront de valider scientifiquement les protocoles sanitaires établis en concertation avec le secteur culturel et les experts pour permettre une réouverture progressive, durable et tenable des activités culturelles.

La ministre de la Culture entend organiser ces expériences sur différents types d’événements culturels, selon un protocole sanitaire rigoureux et en testant différents scénarios afin de permettre une étude en conditions réelles de l’impact éventuel d’événements culturels sur le taux de contamination au Covid-19 au sein d’une population-cible.

Au total, six événements seront organisés, tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Ils concerneront différents secteurs culturels : cinéma, arts de la scène, musique…

​​​​Tests dès avril

Le marché public visant à désigner l’opérateur scientifique qui sera chargé de mener à bien la construction de l’étude, la collecte des données et la production d’un rapport de conclusions et de recommandations sur la base des résultats obtenus devrait être immédiatement lancé afin d’organiser ces tests dans le courant du mois d’avril.

L’organisation de ces événements-tests veut répondre à l’extrême prudence affichée par le dernier comité de concertation en ce qui concerne la reprise des activités culturelles. Les perspectives données la semaine dernière en ce qui concerne la reprise des événements culturels en intérieur (cinéma, arts de la scène, concerts..) restent limitées. Cependant, outre les possibilités offertes pour la tenue d’événements extérieurs, le Comité de concertation avait autorisé la mise en œuvre d’événement-tests visant à envisager les conditions de réouverture du secteur de manière sécurisée, avec l’accord des ministres en charge.

Ls lieux culturels sont sûrs

Pour la ministre Linard : " Plusieurs études européennes ont déjà été menées et tendent à montrer que les lieux culturels sont sûrs. En complémentarité de celles-ci, les événements-tests menés en Wallonie et à Bruxelles permettront à leur tour de tester et de valider en conditions réelles les protocoles sanitaires que nous avons construits avec le secteur. Nous pourrons ainsi, le cas échéant, affiner rapidement les critères sanitaires pour les prochaines réouvertures et l’organisation d'événements à plus grande échelle. Après un an de crise et face à ses conséquences, notamment en termes de bien-être et de santé mentale des Belges, la culture est la solution, et je ne relâcherai aucun effort pour lui permettre de se redéployer progressivement."