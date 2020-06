Déconfinement : "Aucun assureur belge ne va pouvoir vous couvrir en cas d’infection du covid 19 si vous êtes à l’étranger"

Avec l’annonce de l’ouverture des frontières, nous sommes nombreux à ressentir l’envie de partir en vacances. Une excellente nouvelle pour le secteur touristique et notre santé mentale certes, mais qui n’est pas sans risque. Le virus est toujours bien présent et des rebonds sont à craindre. Que prévoit votre assurance si vous devez annuler votre séjour à cause d’une épidémie ou si vous êtes vous-même infectés par le virus ? Eléments de réponses sur le plateau de Questions en prime ce mercredi soir.

Si votre voyage est annulé à cause de l’épidémie, un grand nombre d’agences propose uniquement des bons à valoir. Auprès de certaines compagnies, il faudra insister pour obtenir un remboursement malgré les recommandations de l’Europe qui invitent au remboursement.

►►► Le scan s’est penché sur la question : Est-il temps de réserver ses vacances ?

Si vous avez besoin d’un rapatriement car vous avez contracté le virus, Anne Sophie Snyers, secrétaire générale de l’UPAV, union professionnelle des agences de voyages, le confirme :

Aujourd’hui, aucun assureur belge ne va pouvoir vous couvrir en cas d’infection du covid 19 si vous êtes à l’étranger.

Anne-Sophie Snyers nous indique que : "La FSMA, (autorités des services et marchés financiers), se penche actuellement sur la question avec tous les assureurs en Belgique pour voir quelles seraient les possibilités d’annulation en cas d’épidémie ou de pandémie. Aujourd’hui ce n’est pas le cas."

À quand une assurance en cas d’épidémie ?

Anne Sophie Snyers affirme que le projet est sur la table et qu’une assurance calamité devrait être proposée d’ici peu. Le seul problème c’est que pour l’instant ce type d’assurance reste très chère. La secrétaire de l’union professionnelle des agences de voyages certifie travailler avec les assureurs de manière à pouvoir offrir cette couverture au plus grand nombre.

Les frontières vont s’ouvrir, faut-il toutefois éviter certaines régions ?

Yves Coppieters, professeur en santé publique et épidémiologiste répond d’emblée : "Il faut éviter les régions où l’épidémie n’est pas au même stade que nous actuellement." D’après le spécialiste, voyager en Europe ne présente pas un trop grand risque car le virus a circulé sur l’ensemble du territoire et tous les pays en sont quasiment au même stade. Cependant, voyager aux Etats-Unis ou en Amérique latine serait encore trop risqué.

Si voyager est désormais envisageable, les assurances en cas d’épidémie en sont malheureusement à l’état de projet. La meilleure couverture restera le bon sens et le respect des gestes barrières.