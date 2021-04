On s’est retrouvés très isolés pendant presque un an

"Je pense que le deuxième séjour est plus difficile que le premier. Physiquement peut-être pas, parce que j’ai l’impression d’être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment […], par contre mentalement, c’est plus difficile", a déclaré l’astronaute lors d’une conférence de presse virtuelle.

"La première fois, on part à l’aventure, on ne sait pas exactement ce qui va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s’expose, c’est comme quand on a couru un marathon, on sait que ça va faire mal".

En outre, la pandémie de Covid-19 n’a "pas rendu l’entraînement facile, on s’est retrouvés très isolés pendant presque un an, et on se prépare à quitter la Terre et nos proches pour six mois… Ce n’est pas génial non plus", a confié l’astronaute de 43 ans.

Quand on va dans l’espace, on ne peut pas se plaindre

Mais quand on va dans l’espace, on ne peut pas se plaindre", a-t-il ajouté, précisant que "la fusée était prête à décoller, avec un équipage avec le "moral au top".

La mission, baptisée Crew-2, comprend aussi deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que le Japonais Akihiko Hoshide.