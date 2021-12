Décollage d'un lanceur Soyouz porteur de deux satellites Galileo depuis la Guyane

Après trois soirs de report consécutifs, le lanceur Soyouz VS26 s'est élancé du Centre Spatial Guyanais (CSG), en Guyane française, samedi à 21h19 (01h19 HB). La fenêtre de tir a été utilisée malgré la pluie battante qui s'abat sur ce territoire français d'Amérique du Sud depuis plusieurs jours.

Initialement prévu le 1er décembre, le tir avait été ajourné deux fois pour des causes météorologiques et une fois en raison de "l'indisponibilité d'une station de télémesure", selon la communication du CSG.

Deux satellites Galileo

A bord de ce Soyouz, le seul lancé depuis la Guyane pour l'année 2021, se trouvent deux satellites du système de navigation européen Galileo. Une fois largués, ils porteront à 28 le nombre de composantes de cette constellation, capable de donner des positionnements de l'ordre du mètre. Parmi les satellites déjà en place, 14 ont été transportés par le lanceur russe entre 2011 et 2016 et 12 par des Ariane 5 entre 2016 et 2018.

A terme, la constellation comportera 30 satellites et aura coûté quelque huit milliards d'euros à l'Europe.

►►► À lire aussi : Une fusée Vega lance trois satellites militaires français

Dès 2024, des satellites Galileo de nouvelle génération seront lancés pour continuer à concurrencer le système GPS américain. Ce tir est aussi chargé de symbolique puisque l'année 2021 correspond au dixième anniversaire de la présence de Soyouz en Guyane.

La mission, effectuée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour le compte de la Commission européenne, est l'avant-dernière menée depuis le CSG pour 2021. Le 22 décembre, une fusée Ariane 5 emportera le télescope James Webb vers le cosmos, d'où il fournira aux scientifiques des informations sur la formation de l'Univers.