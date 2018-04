Déchets de construction : la pollution cachée ?

C’est généralement peu connu du grand public : en Europe, près de 40% des déchets proviennent du secteur de la construction. C’est énorme, l’enjeu est donc important : pour ne pas finir noyés sous les gravats, il faut agir ! Agir en amont, en utilisant des matériaux solides, durables et réutilisables… En choisissant pour rénover des matériaux déjà existants. Et enfin, en privilégiant le réemploi au recyclage, qui nécessite des traitements lourds et coûteux.

Comment diminuer la quantité des déchets de construction ? Un particulier a-t-il intérêt à privilégier le réemploi des matériaux ou ces réflexions s’adressent-elles surtout aux entrepreneurs ? Comment évacuer et faire recycler ses déchets de construction ? Comment s’applique l’économie circulaire dans le milieu de la construction ?

Autant de questions auxquelles nous répondrons dans "Débats Première" ce mercredi 4 avril de 12h à 13h avec nos invités: Maarten Gielen, cofondateur de Rotor Déconstruction (Entreprise spécialisé dans le démontage, reconditionnement et vente de matériaux de construction), David Lamy, directeur de Tradecowall (Société Coopérative pour le TRAitement des DEchets de COnstruction en WALLonie), Ambroise Romnée, ingénieur, chef de projet au laboratoire développement durable du CSTC (Centre scientifique et technique de la construction) et Nicolas Scherrier, attaché au département déchets de Bruxelles Environnement.