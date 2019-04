Décès suspect d'un enfant dans un centre d'asile: une autopsie va être pratiquée

La ministre Maggie de Block a indiqué ce midi que la mère du petit garçon, en état de choc, bénéficie d'un accompagnement psychologique. Elle a ajouté que, selon les éléments dont elle dispose, le centre n'a connu que deux petits conflits en un an et ne semblait donc pas poser de problème. Maggie de Block a enfin ajouté que la demande d'asile de la mère serait examinée dans les semaines ou les mois qui viennent.

Charles Michel: "Une tragédie"

"C'est d'abord beaucoup d'émotion car quand il y a une telle tragédie, on pense d'abord aux proches, aux familles, qui sont directement concernées. Et puis c'est l'engagement du gouvernement, qui a été communiqué par la ministre De Block, de veiller à ce que les enquêtes soient transparentes et que la lumière soit faite, que la vérité puisse être faite. Il y a une enquête judiciaire qui a démarré. Elle va pouvoir se dérouler dans la sérénité afin que les conclusions puissent être communiquées. Une idée de ce qui a pu se passer ? Certainement pas. Ce sont les enquêteurs qui vont maintenant faire leur travail. Ils ont démarré dès mercredi et c'est eux qui devront apprécier quel type d'informations ils pourront communiquer, et à quel moment, vers le public", a réagit Charles Michel.