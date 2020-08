Décès du scénariste André-Paul Duchâteau : Ric Hochet est orphelin

André-Paul Duchâteau, le scénariste de "Ric Hochet", est décédé ce mercredi 26 août.

Né le 8 mai 1925 à Tournai, il a été responsable éditorial aux Éditions Rossel, rédacteur en chef du Journal de Tintin en 1976, directeur littéraire des Éditions du Lombard, responsable de la collection BD Détectives des Éditions Lefrancq en 1989 et scénariste pour des émissions de télévision.

Mais c'est pour la série "Ric Hochet", qu'il avait créée avec le dessinateur Gilbert Gascard, alias Tibet, qu'il reste le plus connu. Les albums de "Ric Hochet" se sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires et ont été traduits dans 7 langues.