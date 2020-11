Décès du jeune Adil à Anderlecht : le parquet demande le non-lieu à l’encontre des policiers

Le 10 avril, Adil, un jeune de 19 ans, a perdu la vie à l’issue d’une course-poursuite avec la police à Anderlecht après avoir percuté un véhicule de police avec son scooter, alors qu’il fuyait un contrôle. Un témoin avait indiqué que la police était à l’origine de la mort d’Adil à Anderlecht. À la suite de ces témoignages, les parents ont demandé la désignation d’un juge d’instruction. Le parquet de Bruxelles a suivi l’appel des parents et a chargé un juge d’instruction d’enquêter du chef d’homicide involontaire, en ce qui concerne l’accident mortel survenu vendredi soir à Anderlecht.

Pas d'inculpation pour les policiers

Le juge d’instruction n’a estimé devoir inculper personne dans le cadre de ce dossier ce qui revient à dire qu’aucun indice sérieux de l’existence d’une infraction pénale n’a été retenu.

Selon le parquet, l’expertise automobile confirme que l’accident s’est produit sur la bande où roulait le véhicule de police et que celui-ci roulait à faible vitesse (entre 17km/h et 25 km/h). Ce qui n’était pas le cas du cyclomoteur qui roulait lui à une vitesse inadéquate (entre 60 et 70 km/h) par rapport à la capacité de freinage d’un tel engin débridé et inadaptée à la configuration des lieux.

Par ailleurs, le parquet de Bruxelles précise que l’exploitation des enregistrements des communications radio entre les différents patrouilleurs et le dispatching confirme que les policiers ont immédiatement appelé les services de secours. Ces enregistrements ne révèlent, en outre, aucun élément relatif à une éventuelle concertation entre les policiers.

Demande de non-lieu

Le dossier de la procédure a été renvoyé au parquet de Bruxelles qui a tracé un réquisitoire de non-lieu pour absence de charges suffisantes à l’encontre des protagonistes du dossier et notamment du conducteur du véhicule de police.

Les parties peuvent encore solliciter des devoirs complémentaires de la part du juge d’instruction si elles estiment que le dossier est incomplet.

C’est la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles qui devra statuer in fine sur les charges existantes ou non dans le présent dossier. La date à laquelle cette audience sera fixée sera communiquée dès qu’elle sera connue.