Décès de Mawda: 500 personnes se rassemblent devant le Palais de Justice de Bruxelles

Près de 500 personnes sont rassemblées devant le Palais de Justice de Bruxelles, place Poelaert, en signe de deuil et de protestations au décès de Mawda, une fillette morte lors d'une course poursuite entre la police et une camionnette de passeurs transportant des migrants sur l'E42 ce 18 mai.

Des dizaines de vêtements d'enfant ont été accrochés à des fil à linge, une veillée au flambeau sera organisée vers 22h, selon la page Facebook de l'événement. Le collectif Semira Adamu 2018, co-organisateur de l'événement, dénonce "la politique d’immigration de l’Europe appliquée par le gouvernement Michel" qui "a rendu possible le meurtre de Mawda".

La police a mis en place une mini-déviation autour de la place Poelaert afin d'éviter tout accident de la circulation entre les manifestants et les voitures.