Décès de l'écrivain britannique Philip Kerr

On a appris ce matin le décès de Philip Kerr, écrivain écossais, auteur de polars historiques et créateur du personnage de Bernie Gunther. L'auteur est décédé vendredi soir à l'âge de 62 ans.

Il s'était fait connaître dans le monde entier grâce au personnage de détective Bernie Gunther, inspecteur de la police criminelle allemande sous le régime nazi. L'écrivain lui a consacré 12 romans. Le premier, "L'été de cristal", est paru en 1989.

Philip Kerr avait également un maître : Raymond Chandler et son personnage fictif, le détective Philip Marlowe. Mais au lieu de Los Angeles comme le faisait celui qui l'inspirait, Philip Kerr faisait, lui, évoluer son personnage à Berlin. Comme le souligne le journal Le Monde, il a ainsi brossé la fresque romanesque la plus documentée et glaçante de la vie quotidienne sous Hitler et dans l'immédiat après-guerre.

Son dernier roman, la douzième et dernière aventure du détective allemand, devrait paraître en français le 3 mai prochain.