Décès d'un gilet jaune: un suspect identifié, que s'est-il passé vendredi soir à Visé?

Un suspect a été identifié suite au décès d'un manifestant sur l'E25 Liège-Maastricht, à la borne 2,6 km à hauteur de Visé, lors d'une action de gilets jaunes. La victime a été percutée et écrasée par un camion en début de soirée. L'homme, âgé de 50 ans, est décédé sur le coup. Aujourd'hui, l'heure est à l'éclaircissement des événements. Que s'est-il passé exactement vendredi soir en province de Liège ? Les témoignages et le parquet permettent d'y voir plus clair.

Un suspect identifié

Sarah Frederickx, porte parole de la Police fédérale est formelle : le conducteur du camion qui a fait une victime près de Visé a été identifié. L'identité exacte du suspect n'a, quant à elle, pas été communiquée mais le camion portait une plaque hollandaise. Pour cette raison, la police de Pays-Bas a également été dépêchée dans la recherche de l'auteur des faits, qui a pris la fuite.

Le camion a forcé le passage

Peu avant 19h, une trentaine de manifestants se réunissent à proximité de Visé pour une opération de contestation des gilets jaunes. Parmi eux, Roger, un quinquagénaire, père de deux enfants. Le groupe s'organise rapidement et "comme d'habitude" selon un gilet jaune présent sur les lieux. "On laisse toujours une bande pour que les voitures puissent passer et les camions vont sur l'autre bande", raconte-t-il.

Les poids-lourds sont forcés à s'arrêter tandis que les manifestants laissent passer les véhicules plus légers. L'opération a débuté depuis peu de temps lorsqu'un camion démarre, malgré les personnes affublées de chasubles fluorescentes qui lui font face. "Le camion a forcé le passage", se souvient le témoin anonyme avec émotion.

Roger tente de s'interposer pour stopper la manœuvre de l'imposant véhicule, qui le heurte. "On a entendu dire qu'il n'avait pas vu Roger mais c'est complètement faux car il était face à lui, il l'a vu glisser, martèle le gilet jaune. Roger est passé sous les roues." La voix de ce témoin est ponctuée de sanglots au lendemain des faits. "Quand j'ai voulu aller l'aider, il n'était pas dans un bel état."

Une plaque hollandaise

Peu après 10 heures, le Parquet de Liège, on restait prudent sur les faits malgré la confirmation d'un camion dont le chauffeur n'avait, à ce moment, pas été retrouvé. "On ignore exactement les circonstances de cet accident. La police n'a pas pu appréhender l'auteur des faits. On a pu identifier qu'il s'agissait d'un camion portant une plaque hollandaise mais c'est tout ce qu'on a pu identifier", a répondu Catherine Colignon, porte-parole du Parquet, interrogée samedi matin par la RTBF.

Il s'agit du premier accident d'une telle gravité en lien avec les gilets jaunes belges.