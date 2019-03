Décès d'un cycliste au Grand Prix Alfred Gadenne : absence du signaleur mis en cause

Ce matin, un coureur cycliste âgé de 19 ans est décédé après avoir été percuté par une camionnette lors du Grand Prix « Alfred Gadenne ». Deux autres cyclistes ont été blessés, percutés par la même camionnette. Mal aiguillés durant la course, ce groupe de 3 coureurs a manqué une bifurcation, et s’est retrouvé en dehors du tracé prévu par les organisateurs. Se pensant être sur le bon chemin, ils ont traversé une chaussée sans être attentifs à la circulation. C’est alors qu’ils sont entrés en collision avec le véhicule… Comment ces coureurs se sont-ils retrouvés en dehors du circuit ?

Aujourd’hui, tout le monde affirme qu’un signaleur aurait dû être présent au carrefour précédant le croisement où l’accident a eu lieu. Régis Christiaens était dans le groupe percuté par le véhicule. Et, il ne comprend pas ce qui s’est passé. « Peut-être que l’organisation avait prévu de placer un ou un signaleur à cet endroit. Peut-être que le signaleur prévu s’est trompé de carrefour ou qu’il n’est pas venu. Une autre solution peut être qu’un motard policier s’est arrêté et pensant que la course était terminée, il est reparti. Je ne sais pas dire si cette absence de signaleur est une erreur de l’organisateur ou non. C’est incompréhensible. » Certes, il y avait bien une flèche tracée sur la route et indiquant la bonne direction à prendre. Mais, pour Régis, c’est insuffisant. « Un signaleur était primordial, surtout à un carrefour situé avant le carrefour d’une grande route. C’était un point important à surveiller. Il y avait une flèche au sol mais quand nous sommes dans une course à vélo, on ne prête pas attention aux flèches au sol. La direction est indiquée par un signaleur normalement et on pense simplement à rouler le plus vite possible. »

Plus de signaleurs, plus de courses cyclistes

Cet accident dramatique relance aussi le débat sur le rôle du signaleur dans les courses. Que ce soit en cyclisme ou dans d’autres sports, tous les organisateurs s’accordent pour dire qu’il est indispensable au bon déroulement de la compétition. Mais il est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui acceptent de céder quelques heures de leur temps libre pour occuper ce poste. Pour une course comme le Grand Prix Alfred Gadenne, 150 signaleurs étaient nécessaires. Une fois que les organisateurs ont trouvé leurs signaleurs, reste encore à les former. En effet, ils doivent être briefés correctement sur le parcours, sur le comportement à adopter pour garantir la sécurité des coureurs, et connaître l’emplacement exact sur le tracé auquel ils doivent se trouver durant la course.

Un rôle que de moins en moins de personnes sont tentés donc de remplir, comme le confirme Luc Fontaine, responsable à la Commission route à la ligue vélocipédique belge. « C’est d’autant plus difficile aujourd’hui de trouver des signaleurs, car la jeune génération n’est pas intéressée. Recruter des signaleurs était bien plus facile, il y a 15 ou 20 ans. C’est un rôle ingrat. Pourtant, plus de signaleurs, plus de course cycliste. »

Reste à l’enquête à déterminer les circonstances exactes de cet accident et qui en est responsable.