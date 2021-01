Décès d’Ibrahima suite à son interpellation : une crise cardiaque serait en cause, selon de premiers éléments

Ibrahima B., jeune de 23 ans décédé samedi soir à la suite de son arrestation, est mort d’un arrêt cardiaque, selon les premiers éléments communiqués oralement à la famille, ont indiqué mercredi Me Alexis Deswaef, qui la représente avec Me Guerric Goubau, à l’issue de la manifestation pour dénoncer le rôle de la police.

Les rapports de l’autopsie et des analyses toxicologiques n’ont pas encore été communiqués. "On a dit à la famille que l’autopsie avait révélé une anomalie cardiaque et qu’il avait fait une crise cardiaque, mais on a aussi appris qu’il y aurait écrit dans le rapport d’autopsie que l’anomalie cardiaque ne peut pas expliquer à elle seule la cause de la mort", détaille Me Deswaef.

Des médias ont relayé une allégation selon laquelle Ibrahima B. aurait ingéré de la drogue, ce qui expliquerait son malaise.

Les examens toxicologiques n’auraient pas révélé la présence de drogue et l’autopsie n’aurait pas non plus permis de trouver des traces dans l’estomac d’une ingestion récente de stupéfiants. Me Deswaef précise que les images de vidéosurveillance ne montrent pas de violence, d’après les premiers éléments en sa possession. Le jeune homme s’est senti mal dans la salle de fouille, s’est assis et s’est évanoui. Me Deswaef accuse par contre des policiers de l’avoir laissé au sol de 5 à 7 minutes, toujours selon les premiers éléments transmis.