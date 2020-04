Décès d'Henri Kichka, un des derniers survivants des camps de la mort

Henri Kichka avait encore fait le voyage d'Auschwitz il y a 5 ans, pour les commémorations des 70 ans de la libération du camp. Il est passé par 9 camps différents, pendant 38 mois de déportation et de captivité. "Dans les autres camps, on a souffert, mais pas comme à Auschwitz. Il n’y a qu’à Auschwitz dans le monde entier que l’on a tant souffert. Pas autre part."

"La majorité de ceux qui ont subi la moitié de ce que j’ai vécu n’ose pas témoigner, ils sont en larmes, ils sont fort touchés. Tandis que moi, je pense que dans toute ma vie, j’ai le devoir de raconter aux autres afin de les mettre en garde contre une tyrannie que le monde n’avait jamais connu. Des camps de concentration… des victimes innocentes qui n’ont même pas eu le temps de rentrer dans le camp, qui allaient directement dans le four crématoire, par centaine de milliers. Gazés, brûlés et leurs ossements enterrés."

A droite, Henri tout sourire sur cette photo ou il pose avec ses parents et ses soeurs. - © Tous droits réservés

Cette idée de ne plus être un réel être humain, Henri Kichka l'a souvent répétée pour expliquer comment il était au moment de sa libération. " Je n’existais plus, j’étais une loque, une lavette, un demi-cadavre. Je ne savais même pas qu’on était libéré et qu’on rentrait en Belgique. Je me considérais comme inexistant. Je n’avais pas de pensées, de réflexions, de revendications, de haine, rien. Je n’étais rien. Je n’étais pas moralement en état de raconter mes souffrances."