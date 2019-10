Début des travaux sur la jonction Nord-Midi: quels sont les trains concernés?

Infrabel procédera à partir de lundi à la modernisation de 65 signaux et 170 moteurs d’aiguillage situés au sud de Bruxelles-Midi. Ces travaux, qui permettront de passer d’une technologie électromécanique vers le numérique, auront un impact significatif sur la capacité de la plus grande gare bruxelloise. Un plan de transport alternatif a été élaboré en conséquence. Il entre en vigueur lundi matin et la fin du chantier est prévue le 11 novembre.

Deux plans alternatifs ont été mis en place, l’un pour les jours de semaine, l’autre pour les week-ends prolongés des 1-2-3 novembre et 9-10-11 novembre.

En semaine, 30 à 50% des aiguillages situés à l’entrée sud de Bruxelles-Midi seront figés pour renouveler leur moteur. Quatre-vingt-cinq pour cent des 300 trains qui emprunteront la jonction Nord-Midi suivront leur itinéraire habituel. Douze trains P seront supprimés sur l’ensemble de leur parcours, dont un en provenance de Liège et Ans. Enfin, 35 trains P seront limités ou déviés vers d’autres gares bruxelloises (Jette, Bruxelles-Schuman, Bruxelles-Ouest et Mérode). Depuis Namur et Ottignies, deux trains P seront ainsi déviés vers Schaerbeek (avec arrêt à Bruxelles-Schuman). Depuis Charleroi, deux trains P seront déviés via Mérode. Depuis Mons, deux trains P seront déviés vers Bruxelles-Ouest. Enfin, depuis Tournai, un train P sera dévié vers Bruxelles-Ouest, un autre vers Mérode.

Depuis les gares de l’Ouest et de Mérode, les voyageurs sont invités à poursuivre leur trajet en empruntant le réseau Stib. Les abonnés SNCB ont la possibilité de se procurer un pass permettant l’accès au réseau de transports publics bruxellois pendant la durée des travaux.

Les longs week-ends, seules six voies seront accessibles à Bruxelles-Midi et uniquement depuis le nord, afin de faire circuler des trains d’essai sur chaque itinéraire possible. Aucun train ne circulera entre Hal et Bruxelles-Midi, où un service de bus sera assuré. Les trains internationaux venant de France seront déviés. Leur temps de parcours sera dès lors allongé avant de rejoindre Bruxelles-Midi. Sur la jonction Nord-Midi, un service de six trains par heure sera assuré dans chaque sens. L’aéroport de Bruxelles-National restera desservi depuis le centre-ville à raison de quatre trains par heure depuis Bruxelles-Nord et de deux trains par heure depuis Bruxelles-Midi. Les week-ends des 19-20 et 26-27 octobre ne sont pas concernés par ces mesures et le service habituel sera assuré.

Le retour à la normale est prévu pour le 12 novembre.

La jonction Nord-Midi voit passer 218.000 voyageurs par jour dans quelque 1200 trains, dont 300 aux heures de pointe. Quelque 27.000 voyageurs seront directement concernés par le plan de transport alternatif, soit 13.500 le matin et 13.500 le soir, selon la SNCB.