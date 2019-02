Début ce lundi 4 mars du chantier de réhabilitation du pont sur l'E40 à hauteur de Gand

L'Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) s'attaque dès lundi 4 mars à la remise en état du pont surplombant l'Escaut sur l'autouroute E40 à hauteur de Zwijnaarde (Gand, Flandre orientale). Une nouvelle couche d'asphalte doit y être coulée et des travaux de jointage et d'imperméabilisation de la chaussée doivent être opérés.

Cette nouvelle phase du chantier, qui démarre lundi 4 mars et dont la fin est annoncée pour début mai, risque de provoquer des embouteillages, surtout en direction de Courtrai.

Dans la zone de travaux, la limitation à 70 km/heure est d'application.

À partir des vacances de Pâques, l'embranchement de l'E17 à Zwijnaarde vers l'E40 en direction de Bruxelles sera fermé.