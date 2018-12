"Débranche ta télé et enfile ton gilet": un clip de gilets jaunes cartonne sur Facebook

"Démocratie autoritaire pour nous faire bouffer la poussière... débranche ta télé et enfile ton gilet", chante un gilet jaune français dans un clip vidéo publié ce week-end sur Facebook et qui comptabilise déjà plus de 500.000 vues.

Sur un rond-point, une quarantaine de gilets jaunes dansent et accompagnent le chanteur en brandissant des pancartes telles que "Arrêtez de nous pomper, on est à sec" ou "[Macron], supermenteur".

Interviewé par l'AFP, le chanteur de la vidéo Antonin Froidevaux explique : "J'en avais marre de voir dans les médias que 'le mouvement était en baisse', il faut qu'on remobilise".

Ce clip a été tourné samedi dernier lors de l'acte V de la mobilisation en France, en forte baisse. 66.000 gilets jaunes avaient alors manifesté dans l'Hexagone, contre le double le samedi précédent.

►►► A lire aussi: Emmanuel Macron répond à la colère des gilets jaunes: "Je prends ma part de responsabilité"