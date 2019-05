"Débordements gravissimes": des manifestants ont-ils vraiment envahi un hôpital parisien le 1er mai?

Une enquête a été ouverte à la suite de l’intrusion de plusieurs dizaines de personnes mercredi dans l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, en marge du cortège syndical du 1er mai, a indiqué jeudi le parquet.

Dans le cadre de cette enquête, 32 personnes sont actuellement en garde à vue pour attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences et la la Sûreté territoriale a été saisie, a-t-il précisé.

En fin d'après-midi mercredi, des dizaines de personnes ont fait brièvement irruption dans l'enceinte de cet établissement, situé sur le parcours de la manifestation. Selon le ministre de l'Intérieur et l'hôpital, certains ont ensuite tenté de pénétrer dans un service de réanimation avant d'être délogés par la police.

"Avec les agents de sécurité, j'ai essayé de discuter avec eux, pour leur faire part du fait que c'était un hôpital et qu'on ne pouvait pas y rentrer de cette façon-là et pénétrer en masse dans les locaux", a déclaré Marie-Anne Ruder, directrice de l'hôpital, à franceinfo. "La discussion n'était pas possible, avec une certaine agressivité et violence verbale de la part de certaines des personnes qui étaient là".

"On est passés au bord de la catastrophe", explique Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à franceinfo, Celui-ci à a dénoncé des "débordements gravissimes" et "inédits" et a également annoncé déposer plainte. "Vous vous rendez compte si j'étais là ce matin devant vous pour expliquer qu'il y a des patients qui ont été bousculés et qui ont pu mourir au sein d'un des meilleurs hôpitaux d'Europe ? Je n'ose pas l'imaginer", a-t-il rajouté.

"Irresponsable"

Au lendemain de l'incident, le Premier ministre Edouard Philippe a dénoncé un geste "totalement irresponsable" et "scandaleux".

"Caillasser un commissariat et vouloir s'introduire dans un hôpital, qu'est-ce que c'est, fondamentalement?", a commenté le chef du gouvernement interrogé par la presse. "C'est remettre en cause des services publics, celui de la sécurité et la tranquillité au service de nos concitoyens, celui des soins au service des malades. Quelle est la logique de cette mise en cause, quelle est la justification de cette mise en cause ? C'est tout proprement inacceptable."

La veille, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui s'était rendu sur les lieux avait évoqué une "attaque". La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a pour sa part fustigé une intrusion "inqualifiable". Elle a toutefois a estimé au micro d'Europe 1 que l'intrusion avait peut-être plusieurs motivations.

"Je pense qu'il y a eu plusieurs moments et plusieurs groupes qui ont pénétré (dans l'hôpital)", a-t-elle dit, tout en refusant de minimiser la gravité des faits. "Aujourd'hui une enquête est en cours, je ne suis pas là pour qualifier les circonstances de cette tentative d'intrusion", a-t-elle dit à la presse. "On peut aussi observer que les grilles de cet hôpital étaient fermées, étaient cadenassées (...) et il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées." a rajouté Agnès Buzin.