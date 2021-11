Débat sur le masque en primaire: près d'un test Covid sur 5 était positif la semaine dernière chez les moins de 10 ans, comment l'expliquer et réagir?

Faut-il imposer le port du masque pour les enfants en dessous de 12 ans? Le débat fait rage en ce moment: face à la hausse des contaminations en général, et au haut taux de positivité des enfants, Frank Vandenbroucke a enfin réitéré son appel à imposer le port du masque dès l'âge de 9 ans, en dépit de l'opposition du gouvernement flamand, et de la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS). Le coronavirus circule en effet à nouveau beaucoup en ce moment en Belgique : si on fait la proportion par rapport à la population, notre pays est même le sixième au monde où l’on dénombre le plus de contaminations par habitants en ce moment.

Et cette circulation est même sans doute sous-estimée quand on observe ce qu’on appelle le taux de positivité, c’est-à-dire le nombre de tests qui s’avèrent positifs au Covid parmi l’ensemble de ceux qui ont été effectués. Ce taux est actuellement monté à 11,9%, un taux plus atteint depuis novembre 2020, ce qui veut dire que près d'une personne testée sur 8 était positive la semaine dernière dans notre pays.

Or, plus ce taux est élevé, plus cela montre que les contaminations réelles sont sous-estimées. Si le nombre de tests était suffisamment élevé, le taux de tests positifs serait plus bas. Mais à un moment on se heurte à la capacité logistique des laboratoires, mais aussi des autres maillons, notamment celui du tracing, qui n’arrive plus à suivre lorsqu’il y a trop de cas positifs.

Un taux encore plus élevé chez les jeunes enfants : pourquoi ?

Les chiffres sont encore plus frappants quand on examine ces taux de positivité par tranche d’âge : ils varient en général entre 10 et 12%, mais pour les 0-9 ans, le taux atteint carrément 17,9%. Ce qui signifie que près d’un jeune de moins de 10 ans sur 5 est testé positif ! Comment expliquer cela, alors qu’on a souvent dit que les jeunes étaient moins atteints par le virus ? Un risque de très haute incidence depuis l’apparition du variant delta : toutes les études le montrent, le variant delta est plus contagieux. Il se transmet plus facilement, quelle que soit la tranche d’âge. Une récente étude britannique a ainsi estimé qu’il y avait 70% plus de risques qu’il se transmette au sein d’un ménage que la souche précédente.

: dans ce contexte de transmission potentiellement plus importante, et avec la levée de la plupart des règles de prévention, la circulation du virus n’a été freinée le plus souvent que par la vaccination. Mais comme les moins de 10 ans sont majoritairement non vaccinés, ils ne bénéficient pas de cette protection, et par rapport au reste de la population, ils ont beaucoup plus de risques d’être contaminés. Peu de formes graves , moins de formes symptomatiques : si on a détecté moins de cas chez les jeunes lors de la première vague, c’est aussi qu’ils étaient moins testés, pour une bonne et simple raison, ils développent moins souvent de formes symptomatiques et encore moins de formes graves . Ils sont un peu plus testés désormais, notamment dans le cadre du tracing organisé dans les écoles, mais toujours de façon moins systématique (débordée, la Flandre ne teste plus que les cas à risque et symptomatiques). Or, moins on est testé, plus le taux de positivité va être élevé, car il va révéler des cas qu’on ne soupçonnait pas, car asymptomatiques.

