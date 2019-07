De retour de vacances? Rattrapez l'essentiel de l'actualité avec notre module interactif

Chaque jour, nos journalistes vous informent sur l'actualité en Belgique et dans le monde, des petites heures du matin jusque tard dans la soirée. Entre le premier juillet et ce vendredi, soit en une petite vingtaine de jours, nous avons publié plus de 1300 articles sur notre site RTBF.be/info. Avec les vacances, impossible de tout lire. Surtout si vous avez opté pour une "désintoxication digitale" pendant vos congés.

Si vous voulez vous remettre au courant de l'essentiel de l'actualité, cet article est fait pour vous. Grâce au module interactif ci-dessus, nous vous proposons de retrouver une sélection des sujets publiés pendant les trois premières semaines du mois de juillet. Le concept est directement emprunté à nos confrères du journal Le Monde qui proposent régulièrement un outil baptisé le "Recapator".

Le principe de notre module interactif est simple :