Selon une enquête de la VRT, de plus en plus de vélos électriques débridés sont en circulation en Flandre. De façon tout à fait illégale.

Un vélo électrique est en effet limité à 25km/h. Dès que la vitesse est dépassée, le moteur s’arrête. Pour aller plus vite, il existe le speed pedelec, qui monte jusqu’à 45 km/h. Mais celui-ci est plus cher, et surtout il nécessite de posséder un permis, une plaque d'immatriculation et d’avoir minimum 16 ans.

De plus en plus de Flamands font dès lors débrider leur vélo électrique pour augmenter sa vitesse, selon la VRT. Une rapide recherche sur internet vous donnera plusieurs modes d'emploi. Mais, selon la VRT, les vendeurs de vélo le font également.

Le journaliste Luc Pauwels a visité plusieurs magasins de vélos. Ils se sont presque tous montrés prêts à débrider le vélo. L’un d’eux lui a même proposé de le pousser jusque 70 km/h.

Une pratique illégale et dangereuse

Non seulement la pratique est illégale mais elle est également dangereuse. A une telle vitesse, surtout sans casque (il n'est obligatoire que pour les speed pedelec), les blessures peuvent être très graves en cas d’accident. "C'est de la folie pure et simple, commente Benoît Godart, le porte-parole de l'Institut de sécurité routière Vias. Si vous chutez et que le vélo retombe sur vous, ça peut être très grave. Déjà à 25 km/h, mais à plus..."

En outre, si vous êtes impliqué dans un accident en conduisant un vélo électrique trafiqué, même si vous n'êtes pas en tort, l’assurance peut se retourner vers vous.

Difficilement détectable

Le problème, note la VRT, c’est que prouver qu’un vélo est trafiqué est compliqué. Il faut, selon la police, conduire le vélo sur une route plate et vérifier que l’assistance électrique s’arrête une fois la vitesse de 25km/h atteinte.