De plus en plus de Belges sont traités pour des apnées du sommeil

L’apnée du sommeil est un trouble respiratoire du sommeil qui peut s’avérer très néfaste pour la santé. Dans la majorité des cas, les apnées sont dues à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge, qui sont moins toniques pendant le sommeil et bloquent le passage de l'air lors de la respiration. Ainsi, la personne tente de respirer, mais l'air ne circule pas à cause de l'obstruction des voies respiratoires.

Le syndrome d'apnée du sommeil est considéré comme "léger" lorsque le nombre d'apnées et d'hypopnées (brève réduction du volume d’air inspiré au cours du sommeil) est compris entre 5 et 15 par heure de sommeil. Il est "modéré" si ce nombre est compris entre 15 et 30 et jugé "sévère" s'il est supérieur à 30. À partir de 5 apnées de sommeil par heure, le corps médical considère que le patient est atteint du syndrome des apnées obstructives du sommeil (SAOS).

Chaque année, environ 15% de patients supplémentaires sont traités. Mais, le syndrome des apnées obstructives du sommeil est toujours méconnu et de nombreuses personnes ne sont pas encore diagnostiquées. Le phénomène toucherait pourtant plus de 5% de la population belge, soit près de 600.000 personnes.

On estime que 120.000 Belges utilisent un appareil contre l’apnée du sommeil. C’est 2,5 fois plus qu’en 2010. L’une des causes principales de cette augmentation, c'est le nombre de personnes qui sont en surpoids. Mais ce surpoids n'est pas la seule raison de l'explosion du nombre de patients traités. L'autre facteur déterminant, c'est l'attention plus importante du corps médical sur ce trouble respiratoire. Une vigilance accrue qui permet qu'un diagnostic soit posé plus souvent.

Quelles sont les conséquences des apnées de sommeil ?

Ce patient ronfle, c'est son épouse qui lui a suggéré de passer un test. - © RTBF

Le ronflement est un signe associé au SAOS : dans 60 à 90% des cas, le sujet atteint d'apnées de sommeil ronfle. Détendus par le sommeil, les tissus de la gorge vibrent au passage de l’air et émettent ce bruit caractéristique qui perturbe souvent la nuit du conjoint.

Deuxième conséquence, le dormeur s''arrête de respirer. Une fois refermée, sa gorge ne laisse plus passer l’air et la respiration s’arrête complètement. Et cela pendant 10 secondes au moins, souvent pendant plus d’une minute. À tel point que le cerveau se retrouve sous-oxygéné et qu’il est obligé d’envoyer un signal d’alarme qui réveille le dormeur pendant un très bref instant. Un réveil bref dont il n’a parfois pas conscience, ni souvenir, mais qui altère fortement la qualité de son sommeil.

Comment détecter les apnées du sommeil ?

En général, les apnées du sommeil sont diagnostiquées chez des personnes qui ronflent. Détendus par le sommeil, les tissus de la gorge vibrent au passage de l’air et émettent ce bruit caractéristique. Après un certain nombre de ronflements, on entend des moments de silence liés à l'interruption respiratoire. La respiration reprend ensuite avec un ronflement bruyant. C’est donc souvent le partenaire qui détecte le problème avec un sujet qui ronfle puis qui s'arrête de respirer et s’étouffe parfois. Une situation qui peut effrayer celui qui partage la chambre.

D'autres symptômes peuvent être le signe qu'un sujet fait des apnées pendant la nuit : difficulté à rester endormi et réveil précoce. On observe également des symptômes tels que cauchemars, essoufflements nocturne ou sensation d'oppression.

L'arrêt de la respiration s'accompagne souvent de mouvements : de légers mouvements des jambes, mais parfois aussi des mouvements brusques des bras et des jambes, ce qui peut réveiller le partenaire. Une transpiration excessive ainsi qu'une bouche sèche font également partie des symptômes fréquemment constatés.

Durant la journée, le symptôme le plus évident c'est la somnolence. Quelqu'un qui présente un SAOS a souvent un sommeil non-récupérateur et cela entraîne de la fatigue, mais aussi potentiellement des problèmes de concentration, de l'irritabilité et des sautes d'humeur.

Qu'est-ce-qui provoque ces apnées du sommeil ?

Les apnées de sommeil sont provoquées par la fermeture des voies aériennes supérieure. Cette fermeture peut être causée par plusieurs éléments :

une anomalie dans les voies aériennes supérieures , comme : des malformations de la mâchoire ou de l'articulation mandibulaire une augmentation du volume des tissus mous tels que le palais mou, la langue, la luette ou les amygdales une obstruction nasale causée par une allergie, un rhume, une sinusite ou une sténose des narines

un affaiblissement des muscles de la gorge responsables de l'ouverture des voies aériennes

responsables de l'ouverture des voies aériennes la fermeture du larynx ou des voies aériennes supérieures

Chez les enfants, l'apnée du sommeil est généralement due au gonflement des amygdales situées dans le pharynx.

Quels sont les facteurs qui augmentent le risque de faire des apnées du sommeil ?

Les personnes en surpoids sont davantage susceptibles de développer ce syndrome. L'obésité est donc le facteur principal de risque d'apnée obstructive du sommeil, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les ronflements qui reprennent des mécanismes similaires aux apnées comme l'ouverture de la gorge étroite et un relâchement des muscles de la gorge. Selon a Mutualité Chrétienne, 10 à 20% des ronfleurs souffrent également d'apnée du sommeil.

D'autres facteurs rentrent en ligne de compte comme :

La consommation d'alcool, surtout juste avant d'aller se coucher

La prise de certains médicaments comme les calmants ou analgésiques à base de dérivés morphiniques

Le tabagisme

La position dans le lit comme le fait de dormir sur le dos

Des facteurs hormonaux : d'ailleurs, chez les femmes, le risque d'apnée augmente fort après la ménopause.

Qui fait des apnées du sommeil ?

L'apnée obstructive du sommeil survient en général entre 45 et 65 ans. Elle est deux à trois fois plus fréquente chez les hommes. Le profil type est donc, généralement, l'homme de plus de 45 ans qui ronfle et qui est en surpoids.

Mais ce n’est pas toujours le cas, certaines personnes ne ronflent pas et ne sont pas en surpoids et souffrent néanmoins d'apnées obstructives. Elles touchent même toutes les catégories de la population. Les femmes sont donc également susceptibles de faire des apnées de sommeil, tout comme les enfants. Particulièrement ceux âgés 2 à 7 ans.

Quels sont les risques des apnées du sommeil ?

Les personnes qui font énormément d'apnées de sommeil pendant la nuit passent des nuits peu réparatrices. Même si le sommeil peut sembler de bonne qualité en apparence, les apnées de sommeil entraînent une fatigue et une somnolence durant la journée qui risquent d'entraîner des accidents de la route, par exemple. D'ailleurs, depuis janvier 2016, les citoyens européens victimes de SAOS doivent présenter un certificat médical pour pouvoir conduire.

Sur le long terme, le manque chronique d’oxygène pendant la nuit peut aussi provoquer de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires comme un infarctus du myocarde (crise cardiaque), voire une hémorragie cérébrale. Il y a aussi le risque de développer un diabète de type 2, parfois même des dépressions. Par contre, le risque de décès dans son sommeil en raison des apnées est écarté par les médecins.

Les résultats d'une étude de la Pennsylvania State University indiquent que les risques d'hypertension et de diabète sont plus élevés chez les adultes jeunes et d'âge moyen. D'où l'importance d'être diagnostiqué tôt pour éviter ces complications, souligne l'étude.