De plus en plus d’intoxications au CO en fin d’année : quelques conseils pour les éviter

"À partir du moment où ce genre d’appareil, qui n’a peut-être pas été revérifié, détaille la pharmacienne, quand on le remet en route, se situe dans une pièce qui, en plus, n’est pas ventilée, vous avez là une augmentation du taux de monoxyde de carbone dans la pièce qui est assez rapide et qui peut provoquer une intoxication au monoxyde de carbone de la personne qui se trouve à l’intérieur de la pièce."

"En général, on a une augmentation de monoxyde de carbone à partir du moment où on a une combustion incomplète, que ce soit d’un combustible comme le gaz — gaz naturel, butane, propane — le charbon, le mazout, le pétrole, l’essence ou le bois." Ce sont donc tous les types de combustion qui sont concernés.

L’intoxication au CO, "ce n’est peut-être pas la première cause, mais c’est en tout cas très fréquent. Surtout à l’approche de l’hiver, où on remet en route les appareils de chauffage. Ça peut effectivement générer des intoxications." Ce gaz est issu d’un dysfonctionnement des appareils de chauffage.

Autre cause : les dégâts causés par les inondations. "Toutes les personnes malheureusement touchées par les inondations de cet été, on leur a fourni d’autres moyens de chauffage qui ne sont potentiellement pas aux normes ou qui peuvent en tout cas aussi avoir provoqué des augmentations de monoxyde de carbone dans les pièces habitables", continue la pharmacienne.

"Pour les personnes dont le revenu n’est peut-être pas très important, je pense qu’elles peuvent peut-être envisager des moyens de chauffage annexes, croyant faire des économies, mais qui peuvent d’autant plus générer du monoxyde de carbone et provoquer une éventuelle intoxication", explique Régine Pire, pharmacienne au centre antipoison.

Vous ne le percevez pas, vous ne le sentez pas, et pourtant, il peut engendrer une intoxication mortelle. Le CO, le monoxyde de carbone, est un gaz toxique, un tueur silencieux, et le nombre de cas d’intoxication augmente ces derniers mois. De fait, l’hiver est là, mais il y a aussi d’autres explications dont l’augmentation du prix de l’énergie.

Car il s’agit d’un gaz qu’on ne sent pas, qu’on ne voit pas. Pour le détecter, il existe donc des détecteurs de monoxyde de carbone qui peuvent être placés dans les habitations. "Ils vont se déclencher à partir du moment où on atteindra une certaine concentration en CO dans la pièce ou dans l’habitation."

Autre signe d’alarme : des symptômes somme toute assez basiques selon Régine Pire. "On peut les confondre avec pas mal d’autres choses, c’est-à-dire que ça commence par un malaise avec des nausées, des vertiges et des maux de tête. Donc, effectivement, on pourrait donner ça à d’autres maladies qu’à l’intoxication au monoxyde de carbone. C’est vrai que c’est un peu sournois. Maintenant, quand l’ensemble de la famille qui se trouve dans une pièce a les mêmes symptômes ou quand ces symptômes disparaissent quand on quitte la pièce et réapparaissent quand on y revient, là c’est tout de suite beaucoup plus parlant."

S’attaque aux globules rouges

Concrètement, une fois que le monoxyde entre dans le corps, il va se fixer sur les globules rouges. "Il va prendre la place de l’oxygène au niveau de vos globules rouges. Ça passe au niveau sanguin, au niveau des poumons, ça va aller se fixer au niveau de vos globules rouges et ça va, à moyen long terme, faire en sorte que vous avez moins d’oxygénation de tous vos organes, à commencer par le cœur et le cerveau."