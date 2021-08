De nouveaux produits alimentaires rappelés à cause de l'oxyde d'éthylène

Les rappels de produits alimentaires pour cause de teneurs trop élevées en oxyde d'éthylène se multiplient ces derniers jours. Mardi/aujourd'hui, ce sont des barres de sésame, des compléments alimentaires et toute une série de glaces qui ont fait l'objet de communications de rappel de la part de différents producteurs et supermarchés.

Ces actions de rappel et de retrait des rayons, après notification à l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), sont dans la même lignée que les jours et les semaines précédents.

Entre-temps, l'Afsca a créé sur son site une rubrique qui reprend jour après jour tous les nouveaux rappels de produits relatifs à l'oxyde d'éthylène. Comme elle le rappelle sur son site internet, les contrôles de la présence d'oxyde d'éthylène dans les produits alimentaires ont été élargis à travers toute l'Europe, à la suite de la découverte de lots problématiques de graines de sésame importés d'Inde.

Mardi, des glaces pour enfants "Paw Patrol" vendues chez Delhaize ont notamment fait l'objet d'un rappel, pour cause de teneur trop élevée en oxyde d'éthylène dans un additif alimentaire utilisé. Toute une série de glaces en bac ou en bâtonnets de chez Cora sont aussi concernées.

Il est également déconseillé de consommer un certain lot de barres de sésame de la marque Savea, vendues du 25/09/2020 au 31/05/2020 chez des détaillants et des supermarchés de proximité, ainsi que des capsules "Moringa bio" de la marque BioNutra, vendues via internet.

Si un consommateur remarque qu'il a chez lui un produit d'un lot concerné, l'Afsca recommande de ne pas le consommer, et de contacter le vendeur pour remboursement.

Ce sont essentiellement des desserts glacés qui ont été retirés des rayons ces dernières semaines en rapport avec la présence d'oxyde d'éthylène, mais aussi quelques paquets d'épices, des compléments alimentaires et différents types de fromages frais, entre autres.