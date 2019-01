De nombreuses espèces d'animaux maîtrisent la logique des nombres

Les mathématiques ne sont pas réservées qu’à l’homme, ou aux animaux dits « évolués » tels que le singe ou le dauphin. Nécessaire à leur survie, la logique des nombres est maîtrisée par de nombreuses espèces.

La notion de zéro

Certaines espèces comme les abeilles peuvent par exemple concevoir la notion de zéro. Lors d’une expérience, l’insecte devait choisir entre plusieurs zones, celle contenant le moins d’éléments. Les scientifiques s’attendaient à ce que l’abeille s’arrête sur la zone contenant un seul élément. Mais elle s’est dirigée vers la zone vide, prouvant qu’elle pouvait concevoir le « rien ».

Compter instantanément

D’autres espèces sont capables de compter instantanément : la majorité des animaux savent distinguer les nombres entre eux. C’est le cas de l’épinoche, un petit poisson, qui pour augmenter ses chances de survie, doit éviter d’être seul et rejoindre le banc le plus fourni possible. Pour cela, il compte quasi instantanément tous les individus avec une grande précision. C’est l’un des animaux les plus talentueux dans cet exercice de comptage, tout comme de nombreux oiseaux.

Réaliser des calculs

Enfin, il y a aussi des espèces qui arrivent à réaliser des calculs. En écoutant les cris des bandes rivales, la hyène peut calculer et retenir le nombre d’individus. En le comparant aux membres de sa propre meute, elle peut éviter de se confronter à un groupe plus nombreux.