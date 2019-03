De moins en moins de jeunes Belges obtiennent leur permis de conduire, ressort-il de chiffres du SPF Mobilité. « Le permis et une voiture coûtent beaucoup d’argent, les jeunes privilégient le smartphone ou un voyage lointain », avance jeudi Werner De Dobbeleer de la Fondation flamande de la conduite automobile au micro de VRT NWS.

Le SPF Mobilité a accordé 111.991 permis de conduire en 2018, soit une baisse de 18% par rapport à 2010. Seule l’année 2016 a révélé un léger regain. « De nouvelles règles pour l’obtention du permis prévalent depuis 2017 », rappelle Werner De Dobbeleer. « Il se peut que de nombreuses personnes aient encore tenté de l’obtenir sous l’ancienne réglementation ».

Cette tendance à la baisse n’est pas étonnante, selon lui. « C’est une tendance internationale. D’un côté, il y a de plus nombreuses façons de communiquer par voie électronique, ce qui permet de ne pas nécessairement se déplacer. Et puis, de plus en plus de gens habitent en zone urbaine où il y a une offre de transport public ».