De moins en moins d'abris pour eux: comment éviter la disparition des martinets de nos régions ?

Le dimanche 7 juin est la Journée mondiale des martinets. Ces incroyables oiseaux migrateurs ont pour habitude de nicher dans les trous de nos maisons. Mais avec les rénovations et les isolations passives de plus en plus fréquentes, leurs cavités disparaissent. Pourtant, il existe des solutions simples et peu coûteuses pour leur offrir un nid et participer à la préservation de l’espèce.

Qui sont ces courageux oiseaux migrateurs ?

Le martinet ressemble à une hirondelle mais il est plus grand et son plumage plus sombre. On l’entend souvent chez nous pousser des cris stridents lors des soirées d’été. Ces oiseaux passent l’essentiel de leur vie en vol. Les spécialistes estiment qu’ils parcourent près de 5 millions de kilomètres au cours de leur vie. Ils volent à une vitesse de 50 à 60 km/h, mais ils sont capables d'accélérations rapides et de vitesses, supérieures à 100 km/h.

Ils mangent, dorment et s’accouplent dans le ciel et ne nichent que pour s’occuper de leurs petits. Ils ne sont pas bâtisseurs et préfèrent se poser dans de petites cavités de bâtiments ou de ruines, qu’ils trouvent en ville ou dans des villages. Ils vivent dans les airs, neuf mois par an en Afrique, puis au printemps, ils migrent vers l'Europe retrouver leur fidèle partenaire pour se reproduire.

La rénovation urbaine : un véritable problème

Après ce long voyage, avec l’évolution de nos constructions, il arrive de plus en plus souvent qu’ils ne retrouvent pas leur cavité habituelle. Martine Wauters, amoureuse des animaux et spécialiste des martinets chez Natagora, est bien décidée à se battre pour préserver leur habitat.