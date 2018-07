De la salmonelle décelée dans des pignons de pin, une quinzaine de produits rappelés

La présence de salmonelle a été décelée dans des pignons de pin, à l'occasion d'un autocontrôle réalisé par le producteur, a annoncé vendredi la société Pietercil Delby's. Par mesure de sécurité, il a été décidé en concertation avec l'Afsca de rappeler une quinzaine de produits dans lesquels cette matière première a été utilisée.

Les produits concernés sont les suivants:

-Colruyt/Okay - Boni trio dip mode grec 210g : DLC entre 03/05/2018 et 09/08/2018

-Carrefour - Houmous piquant et topping 200g : DLC du 25/04/2018 au 31/07/2018

-Lidl BELGIË - Tapenade d'olives vertes de Baresa : DLC entre le 13/07/2018 et le 09/10/2018

-Intermarché - St Eloi Trio tapenade standard 210g : DLC entre le 11/06/2018 et le 24/09/2018.

-Match/Cora - Cora Tapenade d'olives vertes 125g : DLC entre le 03/07/2018 et le 20/09/2018

-Match/Cora - Cora Paprika tapenade 125g : DLC entre le 17/06/2018 et le 20/09/2018

-Match/Cora - Cora Trio tapenade 125g : DLC entre le 13/06/2018 et le 26/09/2018

-Gran Oliva - Gran Tapas : Paprika tapenade 400g : DLC entre le 26/06/2018 et le 30/09/2018.

-Gran Oliva - Gran Tapas : Paprika tapenade 800g : DLC entre le 24/06/2018 et le 09/09/2018.

-Gran Oliva - Gran Tapas : Tapenade d'olives vertes 400g : DLC entre le 19/06/2018 et le 30/09/2018.

-Gran Oliva - Gran Tapas : Tapenade d'olives vertes 800g : DLC entre le 14/06/2018 et le 11/09/2018

-Lidl NEDERLAND - Tapenade d'olives vertes de Baresa : DLC entre le 13/07/2018 et le 05/10/2018.

-Dunnes IRELAND - Green Pesto 130g : DLC entre le 05/07/2018 et le 25/09/2018

-Dunnes IRELAND - Tomato Pesto Spread 130g : DLC entre le 05/07/2018 et le 30/09/2018

-Spar IRELAND - Red Pesto 125g : DLC entre le 05/07/2018 et le 30/09/2018.

-Spar IRELAND - Green Pesto 125g : DLC entre le 05/07/2018 et le 25/09/2018.

Il est demandé aux consommateurs qui ont acheté l'un de ces produits de ne pas le consommer et de le retourner au point de vente. Les produits retournés seront remboursés.

Une intoxication à la salmonelle se manifeste par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 48 heures suivant la consommation du produit infecté. "Ces symptômes peuvent être plus graves chez les jeunes enfants, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes âgées. Les personnes qui ont consommé le produit et qui présentent ces symptômes doivent consulter leur médecin traitant, en indiquant qu'elles ont consommé ce produit", rappelle-t-on.

Pietercil Delby's et le producteur indiquent encore mettre "tout en œuvre pour éviter un tel incident à l'avenir".