De la neige dans la nuit de mercredi à jeudi, jusqu'à 10 cm sur les hauteurs de l'Ardenne

Après la pluie de ce mercredi matin, pas mal d'averses sont de retour l'après-midi. En toute fin de journée, des rafales de vent approchant les 100 km/h au littoral feront leur apparition. Le vent sera modéré dans le centre mais pas plus de 40 km/h en rafale. Les maxima iront de 3 à 7°C.

La situation deviendra plus délicate dans la nuit de mercredi à jeudi : la pluie se transformera en neige jusqu'en plaine. A priori, dans le centre, la pluie mêlée à la neige pourrait donner lieu à un sol blanchi et glissant. Une accumulation est par contre à prévoir sur les hauteurs de l'Ardenne, au-dessus de 400m : de deux à dix centimètres possibles selon l'altitude. Les minima oscilleront entre -2 et +2°C.

Jeudi, le temps sera moins venteux, un peu plus sec et plus frais. Le retour d'une perturbation pluvio-neigeuse est prévu pour la nuit de jeudi à vendredi, elle sera suivie d'un redoux samedi. Jeudi soir et vendredi matin, la situation hivernale sera potentiellement de retour. Un redoux devrait suivre dès vendredi après-midi et s'amplifier le week-end. Les maxima iront de 0 à 5°C en nette, et seront en nette hausse pour le week-end : 9 à localement 13°C dès samedi.