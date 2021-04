De la neige au mois d'avril : c'est si exceptionnel ?

"En avril, ne te découvre pas d'un fil", dit le dicton. Et ces derniers jours semblent être la preuve que ce n'était pas forcément le moment de ranger ses vêtements d'hiver au placard jusqu'à la saison prochaine. Avril est un mois de transition durant lequel les saisons peuvent se côtoyer. Les températures peuvent atteindre des valeurs estivales comme hivernales.

Il n’est pas étonnant durant le quatrième mois de l'année que l’hiver puisse se présenter de manière spectaculaire à nos portes avec des chutes de neige abondantes, alors qu'on le croyait mort. C’est généralement au début du mois d’avril que les probabilités d’assister à un enneigement conséquent sont les plus importantes.

Normal dans les Hautes Fagnes, exceptionnel partout ailleurs

Pour Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, nous livre que c’est la présence de neige dans le centre du pays qui est remarquable en avril. "Dans l’absolu avoir de la neige en avril, ce n’est pas exceptionnel. Cependant pour ce qui est du nord du sillon Sambre et Meuse, c’est quand même beaucoup plus rare", pointe-t-il.

D'autant qu'au delà d'une neige fondante qui fait "flotch flotch" sous nos chaussures, c'est un véritable tapis blanc qui se présente derrière les fenêtres de nombreux belges. "Voir de la neige fondante, cela se produit de manière assez régulièrement, confirme le météorologue. Mais que la neige tienne au sol, et en plus qu’elle provoque une accumulation non négligeable comme c’était le cas hier, et encore aujourd’hui, ça c’est quand même assez remarquable. On peut presque dire exceptionnel."

Deuxième record pour le centre du pays

Avoir de la neige en avril est donc tout à fait normal. En revanche, ce sont les quantités de neige observées dans le centre du pays qui marquent les esprits. Pascal Mormal évoque même le deuxième record jamais enregistré : "On peut parler d’un phénomène qui est presque exceptionnel vu les hauteurs de neige qu’on a mesurées."

Il évoque une épaisseur neigeuse de 9 cm à Uccle ce mardi matin. "On se situe à la deuxième place en ce qui concerne les plus hautes épaisseurs jamais mesurées à Bruxelles. Il faut savoir que le record, c’était 10 cm le 12 avril 1913. Des jours où la neige tient au sol à Uccle, c’est quelque chose d’assez rare en avril ! C’est arrivé que 5 ou 6 fois durant le 20ème siècle", précise-t-il.

Quelques dates historiques en Belgique

Le 25 avril 1903 , on mesurait 31 cm à Francorchamps et 40 cm dans les Hautes Fagnes et dans la région de Saint Hubert.

Le 12 avril 1913 , la neige recouvrait une grande partie du pays. On mesurait 10 cm à Uccle, le record jamais enregistré pour cette station en avril.

Le 12 avril 1924 , on mesure 20 cm à Tillet et 10 cm à Chiny.

Le 7 avril 1935 , on enregistre 35 cm à Drossart dans l’Hertogenwald.

En 1970, on mesurait encore 30 cm à Botrange du 7 au 9 avril. La neige tiendra jusqu’au 15 avril.

Le 5 avril 1975 , on mesure une épaisseur de neige exceptionnelle de 55cm à Botrange.

En 1979, l’hiver n’en finit pas de s’éterniser. On enregistre encore le 6 avril 18 cm à Saint Hubert et 22 cm au Mont Rigi.

Le 20 avril 1980 , la neige s’invite sur le parcours de la classique cycliste Liège-Bastogne-Liège. Une course épique rythmée par une tempête de neige et remportée par Bernard Hinault.

Le 29 avril 1985 , 12 cm de neige recouvre Saint Hubert. On mesure entre 20 et 25 cm sur les crêtes des Hautes Fagnes.

Le 15 avril 1999 , la neige recouvre une bonne partie de la Wallonie.

Les 27 et 28 avril 2016, la neige atteignait 16 cm en Haute-Fagnes.

Il y a cinq ans

Le dernier épisode date de l’année 2016 où on assiste, dans les derniers jours du mois d’avril, à un bel épisode de neige avec 16 cm au Mont Rigi. Pascal Mormal nous livre que le phénomène est comparable aux conditions actuelles : "Ce qui est intéressant à constater à l’époque, c’est qu’une semaine auparavant on avait des températures printanières qui dépassaient les 20 degrés et là aussi en quelques jours on avait basculé du printemps vers des situations hivernales. Ce qui est un peu le cas pour le moment puisque la semaine passée, on a enregistré des températures qui ont affichées jusque 26.8 degrés dans la région liégeoise, et pour Uccle on était à 23.9 degrés."