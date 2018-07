De la James Bond Girl à Borat: retour sur les maillots de bain qui ont marqué l'histoire du cinéma

Plus

Qui dit été dit maillot de bain, bikini, plage et autres joyeusetés. Qui dit été ne dit pas forcément salles obscurs et cinéma, pourtant, les deux réunis ont donné naissance à des scènes devenues tellement mythiques qu'elles ont traversé les époques sans prendre trop de rides. Si les articles qui recensent les plus jolis bikinis des actrices foisonnent, beaucoup oublient que les hommes ont eux aussi revêtu leurs plus beaux "caleçons" (pour ne pas dire autre chose) pour les bienfaits d'un scénario. Voici une liste non-exhaustive d'actrices et d'acteurs qui resteront gravés dans les annales du cinéma.

James Bond Girl: le plus grand des classiques Pas besoin d'avoir vu la vingtaine de films sur les aventures du fameux James Bond pour être déjà tombé sur cette double scène mythique. Le premier épisode, "James Bond 007 contre Dr No" sort en 1962. Après avoir passé la nuit sur la plage, Sean Connery, alias agent 007, se fait réveiller par le chant d'une douce voix sur une plage de sable fin, le tout bien coiffé. Aussi intrigué que précautionneux, il tombe nez à nez avec Ursula Andress dans son bikini blanc avec son couteau harnaché au bas de sa combinaison.

40 ans plus tard, la scène est réitérée par Halle Berry dans "Meurs un autre jour" aux côtés, cette fois, de Pierce Brosnan dans le rôle de l'espion. L'actrice sort de l'eau de la même manière que sa prédécessrice tout d'orange vêtue avec l'arme blanche fermement attachée (parce que c'est bien connu, tout le monde a un couteau pour nager). Pour le 40e anniversaire de la saga, de multiples références aux précédents films sont placés dans le scénario dont celle-ci :

Comment est votre maillot? Il est bon OSS 117 et son Jean Dujardin ont aussi leur scène de maillot de bain. Dans un split screen drôle, même sans le son, Jean Dujardin débarque aux abords de la piscine dans un maillot aussi vintage que tout le reste du film. Roulant des mécaniques, Hubert Bonisseur de La Bath arrive sous les yeux ébahis de toutes les jeunes femmes présentes. Tout en modestie, il s'apprête à plonger et impressionner une nouvelle fois la galerie quand soudain...

Aux bords de La Piscine avec Romy Schneider et Alain Delon C'est probablement l'une des scènes les plus torrides de l'histoire du cinéma français. En 1969, la sublime Romy Schneider a 31 ans et joue aux côtés d'Alain Delon avec qui elle s'est fiancée quelques années plus tôt avant de rompre. L'histoire raconte la romance entre les deux protagonistes qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Notamment celle de la piscine de leur villa. Le tout donne une scène pleine de sensualité et de bikini enlevé.

Le maillot le moins crédible de l'histoire Benoît Poelvoorde n'a jamais hésité à donner de sa personne pour interpréter ses personnages le mieux possible. Si le surréalisme belge avait un visage ce serait probablement le sien et plus précisément lors de cette scène extraite du film "Les portes de la gloire" sorti en 2001. Le long métrage ne connait pas le même succès que d'autres célèbres rôles de Poelvoorde comme dans "C'est arrivé près de chez vous" ou "Podium", mais la scène vaut quand même une place, peut-être même la première, dans le classement des maillots mythiques.

Bikini rouge sur talons rouges Saut dans le temps et arrêt en 1983 pour la sortie de "L'été meurtrier" de Jean Becker. Éliane (dite "Elle" ou Isabelle Adjani) emménage dans un village avec son père adoptif qui ne souhaite pas s'occuper de la jeune femme parce qu'elle est d'origine allemande. Elle fait la connaissance d'Alain Souchon et en tombe amoureuse. L'une des scènes qui montre Isabelle Adjani allongée dans l'herbe en bikini, mérite clairement d'entrer dans le palmarès proposé ici.

L'inclassable Borat C'est certainement le premier auquel vous auriez pensé si on vous avait posé la question : le maillot de Borat reste un indétrônable. Aussi absurde que culte, ce film a déjà 12 ans et ne semble pas avoir pris une ride. Surtout son célèbre maillot royalement inclassable et impossible à décrire. Il faut le voir pour le croire :

Lara Croft ou la classe du bikini Que serait un palmarès sans la plus badass de toutes les aventurières ? Nous avons nommé : Lara Croft. Les adaptations au cinéma des jeux vidéo Tomb Raider font partie des rôles phares de l'actrice Angelina Jolie. Prête à affronter toutes personnes qui se mettra en travers de son chemin, Lara Croft le fait avec autant d'aisance dans son célèbre treillis-débardeur noir qu'en bikini. Un personnage qui a du chien et qui accorde à la gent féminine un peu plus qu'un simple rôle secondaire de "jolie femme".

Le maillot très moulant du campeur lourd Dans le film Camping, Franck Dubosc réunit tous les clichés de la lourdeur d'un bon camping familial en plein mois d'août. Du "Alors, on attend pas Patrick ?" à l'accent forcé en passant par la fête du village en début de soirée, tout le monde est servi et aucun des ingrédients n'est oublié. Même pas le plus célèbre des maillots qui justifie amplement la place de Franck Dubosc dans ce classement : le slip très moulant. Plus connu sous d'autres noms davantage explicites, ce palmarès n'aurait pu être complet sans qu'une place lui soit accordée.

"Mon père ce héros": l'insolence du maillot une pièce Dans "Mon père, ce héros", l'actrice belge Marie Gillain interprète une jeune fille de 14 ans insolente et qui n'hésite pas à jouer avec les limites que lui impose son père, Gérard Depardieu. À plusieurs reprises pendant le film, elle arbore des maillots de bain plus voyants les uns que les autres quitte à énerver son patriarche qu'elle fait d'ailleurs passer pour son petit copain. Ce rôle est le premier qu'a interprété l'actrice. Un remake américain a été tourné quelques années plus tard. Gérard Depardieu interprète toujours le rôle du père et Katherine Heigl remplace Marie Gillain avec la même collection de maillots de bain.

Les Bronzés forever Dernier du classement, mais certainement pas des moindres, le très très petit maillot de bain de Christian Clavier dans Les Bronzés. Dans cette séquence, Jérôme revêt le plus court des caleçons qui défie les traces de bronzage trop bien connues des profiteurs de plage. Arborant fièrement toute sa pilosité, Christian Clavier s'expose avec talent et dérision. La scène fait très certainement partie des plus connues des Bronzés.

Le Bonus Il aurait été inimaginable de clôturer cet épisode de notre saga de l'été sans parler du maillot rouge le plus célèbre des États-Unis, voire du monde entier. C'est surement l'une des séries les plus emblématiques de tous les temps : "Alerte à Malibu". Du maillot une pièce de Pamela Anderson au short rouge de David Hasselhoff, les combinaisons des sauveteurs les plus célèbres de la côte ouest concluent cette rétrospective.

Tout au long de l’été, la rédaction web de la RTBF vous raconte des histoires liées à des objets incontournables de l’été. D’où viennent-ils ? Que disent-ils de nous et de notre société ? Quels souvenirs font-ils remonter à la surface ? Le thermomètre, la tente qui se déploie en deux secondes, l’apéro, la crème solaire, les tubes de l’été qui vous ont fait danser ou encore ces émissions qui animent nos soirées télé estivales… Retrouvez tous les épisodes de notre série en cliquant ici.