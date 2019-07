De la Côte à l'Ardenne, ces lieux qui ont séduit les touristes en juillet (carte interactive)

Le mois de juillet s’achève, les vacances sont donc à mi-chemin. L’occasion de faire un premier bilan du tourisme en Belgique, plutôt positif. Les professionnels du secteur ont le sourire aux lèvres et les tendances laissent penser à un très bel été.

L’Atomium, le Manneken-Pis et le parc animalier Pairi Daiza restent des valeurs sûres. Mais avec les températures très élevées de ces dernières semaines, les touristes ont aussi recherché de la fraîcheur. Les piscines, comme celle du Bois des Rêves, à Ottignies, ont fait un carton.

La fréquentation des grottes a augmenté

Du côté de l’institution Wallonie Belgique Tourisme, on a le sourire. A ce stade, tous les indicateurs sont au vert, excepté les loueurs et amateurs de Kayak. Mais ailleurs, la fréquentation a augmenté, notamment dans les grottes, comme celles de Remouchamps, les grottes de Han et de Rochefort.

Autre constat, les Belges sont les premiers visiteurs, mais on commence à venir de plus loin. Durbuy a accueilli des visiteurs venus d’Inde, les chambres d’hôtes de la Région montoise ont vu arriver aussi des touristes lointains.

En juillet, Mons a accueilli 9% de visiteurs en plus que l’an dernier. Un effet Tour de France dont a aussi beaucoup profité Bruxelles au début du mois.

En moyenne 9 heures de soleil par jour à la Côte

Avec 280 heures d’ensoleillement (pas un record, mais quand même un très bon score pour les 10 dernières années), la Côte a fait partie des destinations préférées des Belges en ce mois de juillet. Les plages ont accueilli environ trois millions de visiteurs d'un jour. Le taux de remplissage des hôtels a atteint les 80%, avec un pic pendant la canicule.