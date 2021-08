De la bataille de Solferino en passant par le prix Nobel, qu’est-ce finalement que la Croix-Rouge ?

Cela a été le réflexe de nombreux Belges après les inondations : faire un don à la Croix-Rouge. Il faut dire que l’organisation humanitaire est une référence en Belgique. Pourtant, s’il a d’abord été salué, l’organisme a vite été critiqué pour sa gestion. Mais finalement, c’est quoi la Croix-Rouge ? Quel est son rôle ? Et depuis quand existe-t-elle ?

Difficile de ne jamais avoir entendu parler de la Croix-Rouge. Et pour cause, le réseau ne rassemblerait pas moins de 97 millions de volontaires, membres et employés à travers le monde. Il s’agirait dès lors de l’organisation humanitaire la plus importante… et surtout l’une des plus anciennes.

Le déclic à Solferino

A la genèse, Henry Dunant, un homme d’affaires genevois. Nous sommes alors en 1859 et le Suisse décide de partir à Solferino, sur le territoire de l’actuelle Italie. Là où s’affrontent les armées françaises et autrichiennes.

Certains racontent qu’Henry Dunant s’y serait rendu pour obtenir une audience de Napoléon III. Mais une fois sur place, l’homme constate avec horreur les ravages du champ de bataille. La quête initiale est alors vite oubliée, et l’homme d’affaires organise un secours improvisé des blessés. Avec une spécificité : tout le monde peut obtenir des soins, peu importe le camp.

De retour en suisse, Henry Dunant est ébranlé. Il se lance alors dans l’écriture d’un livre intitulé "Un souvenir de Solferino". C’est un "véritable plaidoyer pour l’action humanitaire", selon le site de la Croix-Rouge belge.

"Deux recommandations y sont formulées : la création de comités nationaux de secours composés de volontaires en vue de dispenser des soins aux blessés en temps de guerre et l’élaboration d’une convention internationale qui servirait de base à ces sociétés de secours et les protégerait."