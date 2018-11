De l'argent facile avec la loi Salduz? Des accusations "non fondées et insultantes"

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) est outré par les affirmations selon lesquelles trois quarts des avocats qui assistent leurs clients lors d'un interrogatoire, dans le cadre de la loi Salduz, ne veulent que se remplir les poches. Ces accusations, qui ressortent d'une enquête menée par le quotidien Krant van West-Vlaanderen, sont "non fondées et insultantes à l'égard du barreau", déclare vendredi Jean-Pierre Buyle, président d'Avocats.be, dans un communiqué.

L'enquête du quotidien flamand "se base en réalité sur des ragots et des témoignages anonymes et isolés dont la crédibilité reste à démontrer", affirme Avocats.be. L'ordre souligne "qu'il existe un double contrôle de qualité des prestations accomplies dans le cadre de l'aide juridique", comme l'explique le président du bureau d'aide juridique du barreau de Flandre occidentale dans l'enquête.

Des dérapages existent certainement mais ceux-ci restent marginaux, insiste Avocats.be. Les plaintes sont rares, "sont toutes traitées avec soin et ne s'avèrent pas toujours fondées", poursuit l'ordre. "La grande majorité des avocats qui s'engagent à assister des personnes dans la cadre des permanences Salduz le font avec sérieux, dévouement et professionnalisme", conclut-il.