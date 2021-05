De grands rassemblements sans débordements : comment faire ?

La nuit de samedi à dimanche a été agitée du côté de la place Flagey, à Ixelles. Environ 500 personnes, essentiellement des adolescents et de jeunes adultes, sont restées sur les lieux après la fermeture des terrasses de cafés, à 22 heures.

Après plusieurs appels à la dispersion, par la police d’abord et par le bourgmestre ensuite, la place a été évacuée par les forces de l’ordre vers 01h30 du matin. Bilan : trois personnes arrêtées administrativement et deux blessés (un participant et un policier).

Echec du dialogue

Après les récents événements survenus dans le bois de la Cambre, les autorités ixelloises ont tenté d’éviter des heurts entre jeunes et policiers. Mais l’intervention n’a donc pas pu être évitée.

"C’était le jour de fin du couvre-feu, le jour d’ouverture des terrasses, après plusieurs mois de restrictions compliquées. Je comprends que certains avaient envie de respirer et d’en profiter, et j’entends les citoyens demander qu’on arrête de les infantiliser. Donc nous avons fait preuve d’énormément d’empathie, nous avons accepté l’appel à la fête et toléré des choses qui vont au-delà de ce qui est normalement autorisé, commente le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo). Mais ceux qui veulent qu’on les responsabilise doivent adopter un comportement responsable. L’espace public appartient à tous les citoyens, pas uniquement à certains d’entre eux. Les riverains ont droit à de la quiétude, même dans un quartier urbain. Je regrette vraiment l’issue de cette soirée, je suis triste qu’on en soit arrivé là".