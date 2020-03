De fortes pluies arrivent, le numéro 1722 est activé

Le numéro d'appel 1722 a été activé, en raison des prévisions météorologiques, indique jeudi le SPF Intérieur.

La ligne vise à désengorger les centrales d'urgence 112 en cas d'intempéries et ne pas faire attendre des personnes dont la vie est en danger. Pour toutes les interventions pompiers non urgentes il faut donc temporairement composer le 1722. L'IRM a émis une alerte jaune entre jeudi 15h00 et vendredi 05h00 couvrant l'ensemble du territoire à l'exception de la Côte en raison de la zone de pluies très active qui traversera la Belgique.