Dans le cadre des travaux en cours sur l’E42 Mons/Liège entre Daussoulx et Andenne, dans l’échangeur de Daussoulx, la bretelle reliant l’E411 venant de Bruxelles à l’E42 vers Mons sera fermée à la circulation les nuits des 19 et 20 juillet entre 21h et 6h du matin.

Davantage de précisions sur RTBF Mobilinfo.