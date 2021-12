Dates, horaires et procédures: toutes les informations sur la vaccination des enfants en Wallonie

La campagne de vaccination des enfants âgés entre 5 et 11 ans débutera le 10 janvier prochain en Région wallonne. Si elle a été postposée d’une semaine, c’est afin de concentrer les efforts sur l’administration de la troisième dose pour les adultes et de tester le dispositif prévu pour la vaccination des enfants.

Dates, horaires adaptés et procédures

Toutes les invitations à la vaccination des enfants ont déjà été envoyées par voie postale pour être réceptionnées au plus tard dans le courant de la semaine prochaine par le(s) parent(s) ou le tuteur légal. La campagne de vaccination pourra ainsi débuter le 10 janvier dans les deux centres pilotes situés à Liège et à Mons, et à partir du 19 janvier dans tous les centres wallons.

Deux plages horaires ont été spécifiquement réservées aux enfants pour l’administration du vaccin, soit le mercredi de 13 heures à 17 heures et le samedi matin dès l’ouverture des centres de vaccination, jusqu’à midi. A noter que, le(s) parent(s) ou le tuteur légal devra se munir de sa carte d’identité, la carte ISI + ou Kids-ID du ou des enfants concernés.

Aménagements et facilités

Pour rendre cette campagne plus efficace, il sera permis de faire vacciner tous les enfants d’une même famille en même temps sur présentation d’une invitation reçue pour l’un des enfants.

Dès aujourd’hui, il est également possible de prendre rendez-vous avant même la réception de l’invitation vaccinale. Pour ce faire, il vous faut obtenir un numéro de vaccination sur le site www.healthviewer.be. Quant à la date de vaccination, vous devez ensuite l’obtenir soit via le site www.jemevaccine.be, ou en appelant le numéro gratuit 0800 /45.019.

Un vaccin et des lieux adaptés pour les enfants

Rappelons que la vaccination se fait sur base volontaire avec l’accord des parents ou du tuteur légal, et que celle-ci demeure totalement gratuite. Pour les enfants de 5 à 11 ans, c’est le vaccin Pfizer BioNTech dans sa version pédiatrique (un tiers de la dose adulte) qui sera administré en deux doses à 21 jours d’intervalle. Dans les centres de vaccination, des ailes seront spécialement réservées aux enfants.

