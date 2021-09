Dates de péremption : peut-on les dépasser ? Voici tout ce qu’il faut savoir

Il souligne également qu'il existe une différence majeure entre "à consommer de préférence avant le…" qui est la date de durabilité minimale (DDM) et le "à consommer jusqu’au", qui est la date limite de consommation (DLC). Et c’est là qu’ une étude menée par Too Good To Go révèle que 75% des Belges ne connaissent pas la différence entre ces deux mentions.

La deuxième mention, la DLC ou plus précisément la mention "à consommer jusqu’au" signifie que le produit doit être consommé avant une date fixée. Au-delà de celle-ci, le produit peut comporter des risques pour la santé. On parle des produits frais hautement périssables comme les plats préparés, les légumes prédécoupés, la viande ou encore le poisson. Il ne faut donc pas consommer l’aliment une fois la date de péremption dépassée.

La liste des aliments non-périssables ou presque est longue et la confusion entre ces dates conduit inévitablement au gaspillage alimentaire car 1 personne sur 3, d’après l’étude Too Good to go, jette de la nourriture parce que sa date de péremption est dépassée.

D'ailleurs, l'an dernier, Test Achat avait déjà signalé qu'1/3 de la production mondiale de nourriture est gaspillée. "Cela équivaut à jeter, chaque année, 1,3 billions d'euros par les fenêtres. Sans compter l'énorme impact sur l'environnement. En effet, produire des aliments, les transformer, les emballer et les acheminer jusqu’au consommateur nécessitent de nombreuses ressources et consomment de l’énergie. Un simple steak de 200g que l’on jette à la poubelle, c’est environ 3200 litres d’eau gaspillés. Et ce gaspillage ne cesse d'augmenter", on peut lire sur leur site internet.

Toujours d'après Test Achat, au total, environ 345kg de nourriture sont gaspillés annuellement par personne, en Belgique. Une grande partie est composée d'aliments qui ne parviennent même pas jusqu'à vous.

L’utilisation des sens

C'est ce constat qui a amené Too Good To Go, en collaboration avec 14 marques et avec le soutien de Test Achats et de l’AFSCA, à lancer un pictogramme pour éviter au maximum le gaspillage des produits avec une date de durabilité minimale. Ce pictogramme est destiné à préciser la date de durabilité minimale "à consommer de préférence avant le " applicable aux produits comme les pâtes (sèches), les biscuits secs, les conserves, le lait, le chocolat, etc. La qualité optimale du produit est garantie jusqu'à cette date, mais il est souvent encore bon après. Pour le savoir, il faut observer, sentir, et goûter !

"Le logo créé en collaboration avec l’AFSCA et Too Good to Go, permet de repérer facilement les produits qu’un consommateur peut éventuellement manger après la fin de la date de péremption indiqué sur l’emballage", explique Helène Bonte, porte-parole de FAVV, l’AFSCA flamande.