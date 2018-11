Darmanin et de Rugy défendent la trajectoire de la taxe carbone

Le gouvernement français entend bien le "ras-le-bol fiscal" exprimé par les actions des "gilets jaunes", a affirmé dimanche au micro de Radio J le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. "Le gouvernement a entendu bien sûr cette manifestation, qui est importante", a-t-il assuré, tout en défendant l'action de l'exécutif: "Qu'est-ce que nous faisons? Nous transférons une partie de la fiscalité du travail -pour que les gens soient moins taxés dans le travail-, sur la pollution"."Bien sûr, la fiscalité écologique c'est difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est la dépendance de la France depuis 40 ans (vis-à-vis) des pétromonarchies du Moyen-Orient et singulièrement de l'Arabie saoudite", a argumenté le ministre supervisant l'administration fiscale. "Cette économie carbonée est très mauvaise pour le portefeuille des Français, pour nos entreprises", a-t-il ajouté, abordant aussi les dangers au niveau de la santé. "Si on sait que c'est mauvais pour l'économie des Français et la santé des Français, il faut faire autrement". La veille, dans Le Parisien, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy avait déjà assumé le choix du gouvernement quant à la revue de la trajectoire (à la hausse) de la taxe carbone sur les carburants, qui se répercutera sur le prix payé par l'automobiliste pour son plein.

Il faut absolument sortir de ce piège du tout voiture, tout pétrole, tout diesel dans lequel nous nous sommes enfermés si longtemps

Parallèlement, il a tout de même affirmé comprendre la colère des manifestants. "Il faut absolument sortir de ce piège du tout voiture, tout pétrole, tout diesel dans lequel nous nous sommes enfermés si longtemps", a répondu le ministre aux questions du journal. "En matière de fiscalité écologique, nous poursuivrons la trajectoire prévue. Ne pas le faire serait de l'inconscience". François de Rugy a répété que des mesures sont prévues, qui devraient en quelque sorte compenser les hausses des prix des carburants en facilitant le changement vers une mobilité quelque peu plus "verte". Il a évoqué une "super prime" pour les Français "modestes" faisant le choix d'acheter "un véhicule électrique ou hybride rechargeable ou un véhicule moins polluant", ainsi qu'une "récompense fiscale" pour le covoiturage.

Nous avons décidé de ne pas baisser l'impôt sur le revenu

Gérald Darmanin a de son côté assuré que le gouvernement actuel travaille bien à abaisser la pression fiscale globale: "Nous baissons les impôts, nous baissons la taxe d'habitation (...) nous baissons l'impôt sur les sociétés, nous avons supprimé l'ISF (impôt sur la fortune, NDLR), nous avons mis en place la taxation unique", a-t-il énuméré. "Peut-être que l'on ne baisse pas les impôts de ceux qui manifestent, en l'occurrence nous avons décidé de ne pas baisser l'impôt sur le revenu, (...) Mais nous baissons les impôts et nous continuons à le faire". Alors qu'Emmanuel Macron, en visite en Allemagne, reste silencieux sur le sujet, le Premier ministre Edouard Philippe sera l'invité du journal de 20H dimanche soir sur France 2, une intervention forcément très attendue.