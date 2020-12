Danse céleste entre Jupiter et Saturne pour la "Grande conjonction" - © PATRICK T. FALLON - AFP

La "grande conjonction" entre Jupiter et Saturne - 22/12/2020 Les deux plus grosses planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, se sont rapprochées au maximum lundi lors d'une "Grande conjonction" comme la désignent les astronomes, qui ne se reproduira qu'en 2080 dans de telles proportions.