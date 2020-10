Dans une semaine, la situation dans les hôpitaux de certaines provinces pourrait s’aggraver au point de dépasser les chiffres de la première vague de coronavirus

Un autre indicateur plus facile à appréhender et calculer, pointe Marius Gilbert, est le ratio journalier. C’est un nombre, qui multiplié au nombre de cas/hospitalisations/décès quotidiens, va permettre d’estimer le chiffre du lendemain, et des jours d’après. L’épidémiologiste estime ce facteur de multiplication depuis l’accélération observée durant les 14 derniers jours (en faisant une régression linéaire depuis les données sous forme logarithmique). Et au vu des chiffres actuels, cette méthode permet d’estimer quand on arrivera à une situation similaire à la première vague (avec une certaine incertitude, vu que l’accélération peut évoluer entre-temps).

Pour évaluer cette accélération, plusieurs indicateurs sont possibles. Le plus connu est le taux de reproduction Rt, soit le nombre de personnes qu’une personne positive va contaminer. Si le concept est facile à comprendre, il est très difficile à calculer, et dépend du modèle et des paramètres utilisés. Par exemple, Sciensano se base sur les hospitalisations pour calculer le Rt national, mais pour les provinces, calcule un Rt basé sur les contaminations. C’est donc un indicateur difficilement comparable.

Concrètement, cela veut dire, qu’il y ait 30 cas ou 1000 cas quotidiens, tant qu’il n’y aura pas de vaccins et de traitements efficaces contre le covid-19, les mesures de prévention devront toujours êtres présentes pour empêcher l’épidémie de reprendre, donc l’accélération d’augmenter. Maintenir une vitesse stable, ou décroissante (donc une accélération quasi nulle, ou négative) signifie continuer à appliquer les mesures de prévention. On pourrait prendre la métaphore d’un feu de camp en forêt : qu’il soit à l’état de braise rougeoyante, ou avec des flammes bien vives, il faut toujours une certaine vigilance pour empêcher le feu de se répandre, tant que l’on n’a pas d’eau pour l’éteindre complètement.

Avant d’analyser un peu plus ces estimations, il est important d’introduire des concepts scientifiques pour bien comprendre l’évolution d’une épidémie, ce qui est développé dans le paragraphe suivant. Si vous souhaitez consulter immédiatement les chiffres et conclusions, suivez ce lien.

Concernant les contaminations, une comparaison avec la première vague est impossible, vu les différences entre les deux situations : les capacités de testing et de tracing sont bien plus importantes, les cas peu symptomatiques ou asymptomatiques peuvent être testés (contrairement au printemps où seuls les cas les plus sévères étaient comptabilisés), et conséquence des capacités de testing améliorées, le taux de positivité est lui aussi très différent.

Afin de pouvoir se comparer plus efficacement à la vague de mars/avril, il faut donc plutôt se pencher sur les hospitalisations. Marius Gilbert a ainsi estimé l’évolution de l’incidence hospitalière, donc le nombre d’admissions en hôpital sur 100.000 habitants, pour la Belgique et ses provinces, et les compare à l’incidence hospitalière nationale du pic de mars/avril, dans 7 et 14 jours. Bien évidemment, plus on va loin dans le futur, plus ces estimations sont incertaines.

Si l’accélération, donc le ratio quotidien, reste le même qu’actuellement, dans deux semaines, en comptant à partir du 16 octobre (date à laquelle le ratio journalier a été calculé), l’incidence hospitalière du pays atteindrait 50 pour 100.000 habitants, donc 5500 hospitalisations pour les 11 millions d’habitants de la Belgique. On arriverait à un rythme de 785 nouvelles hospitalisations par jour. Soit bien au-delà des chiffres de la première vague.

Pour les provinces du Hainaut et de Liège, on dépasserait même ce seuil symbolique avant 7 jours.

Les provinces de Namur, du Luxembourg, et de Flandre Occidentale passeraient probablement aussi ce seuil en 7 jours, avec une certaine incertitude. Et il n’y aurait que le Brabant Flamand, la province d’Anvers, et le Limbourg qui seraient toujours en dessous du seuil de la première vague au bout de 14 jours.

Comment comprendre ces graphiques ?