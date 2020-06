Dans toute l'Europe, le virus régresse... sauf en Suède: la mortalité y est désormais supérieure à la France, mea culpa des autorités

Le graphique est assez parlant : on y constate que la Suède n’a jamais connu de pic comparable aux autres pays très touchés par le virus . Tout comme ses voisins la Finlande et la Norvège. Mais contrairement à l’Italie, la France, l’Espagne ou la Belgique, la Suède, qui n’a pas imposé de confinement strict, n’a jamais vu le nombre de cas baisser significativement depuis le début de l’épidémie.

Il faut dire qu’avec 44,8 décès par million d’habitants, la Suède affiche désormais une mortalité globale du Covid supérieure à la France (43,4), qui a pourtant été touchée plus tôt et plus fort, mais où les mesures ont été drastiques.

Le professionnel dit cependant ne pas être sûr si l’instauration de mesures supplémentaires – et lesquelles – aurait fait la différence. "Il serait bien de savoir plus précisément ce que l’on doit stopper pour mieux prévenir la propagation de l’infection", a-t-il expliqué.

Le pays scandinave a maintenu ouverts les écoles pour les enfants de moins de seize ans, cafés, bars, restaurants et entreprises, demandant à chacun d’observer les recommandations de distanciation sociale et de "prendre ses responsabilités". La population a été incitée à travailler à domicile, à limiter ses contacts et à se laver les mains régulièrement. Seules contraintes majeures, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, de même que les visites dans les maisons de retraite.

Les autorités suédoises continuent de défendre leur modèle et parlent de mesures pertinentes sur le long terme, répétant dans les médias que cette lutte contre le virus est un "marathon, pas un sprint".

Mais justement, pour ce qui est de l’évolution, alors que le virus est en train de disparaître dans la plupart des pays d’Europe, le regain actuel fait craindre que le bilan funèbre des Suédois est loin d’être clôturé….