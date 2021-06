Dans les Landes, le variant Delta s'implante: dans ce home, 21 résidents pourtant vaccinés ont été infectés

Alors que la situation en France semble s’améliorer dans la plupart des départements avec un nombre de patients hospitalisés passant mercredi 23 juin sous la barre des 10.000, le variant Delta inquiète. Un établissement pour personnes âgées est à nouvelle fois touché par le coronavirus et son variant.

C’est en tout, 23 résidents et 6 membres du personnel qui cas ont été infectés une nouvelle fois par le coronavirus, dont 19 par le variant Delta. Et ce qui inquiète les autorités, c'est que parmi les cas positifs, tous avaient reçu la première dose du vaccin et 21 sur 23 étaient complètement vaccinés, rapporte France Bleu Gascogne.

Parmi les personnes contaminées, trois ont été hospitalisées, mais aucune n'est en ranimation. Heureusement, la vaccination semble protéger contre les formes graves du coronavirus, mais pas de façon absolue, notent les médecins.

Dans le sud ouest de la France, les Landes sont repassés au-dessus du seuil d’alerte épidémique de 50 cas pour 100.000 habitants représentant 70% des cas de contamination liés au variant Delta même si en général, en France, le nombre de cas tend tout de même à baisser.