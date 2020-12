Dans les foyers des Belges, la télévision n'a pas dit son dernier mot

C'est une expression que l'on entend souvent : "La télévision, c'est fini, elle est morte" ou encore "Je ne regarde plus la TV". Et pourtant une étude menée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, montre que la télévision est loin d'être enterrée. Elle trône dans une grande majorité des foyers francophones puisque 93,5% de citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles possèdent un téléviseur. Pour leur consommation audiovisuelle, les francophones regardent en majorité la télévision linéaire (72%). Mais depuis de nombreuses années, elle ne règne plus en seul maître. La vidéo à la demande grimpe : un francophone sur deux consomme de la vidéo à la demande, la VOD, qu'elle soit gratuite ou payante. Dans un cas sur trois, il combine la télé et la VOD, comme on le voit sur ce graphique.

La télévision, une pratique quotidienne

L'étude du CSA nous livre des informations intéressantes sur notre consommation télévisuelle. Ainsi, pour 81,6% de francophones, elle représente une pratique quotidienne à la maison. Dans près de la moitié des cas (49,7%), elle reste allumée plus de 3 heures par jour. Mais un peu plus de la moitié seulement (56,4%) suit réellement la télévision entre 1 et 3 heures par jour. S'en passer? La question a été posée aux participants de cette étude. Et la réponse est claire et nette : 86,3% des personnes interrogées n'envisagent certainement ou probablement pas d'arrêter de regarder la télé. Et ceux qui l'envisagent avancent trois raisons : manque d'intérêt pour les contenus (56,8%), désagrément de la publicité (33,7%) et prix de l'abonnement (31,8%). La télévision a donc encore de beaux jours devant elle même si son choix est clairement lié à l'âge, ce qui n'étonnera personne : les plus âgés choisissent davantage la télévision que les plus jeunes.

La video à la demande prend du galon

Mais aujourd'hui, la télévision doit partager son territoire avec la VOD. Et là aussi, la consommation de vidéos à la demande est quotidienne :

Quant aux services les plus connus, on retrouve dans le trio de tête les géants américains : YouTube, Facebook et Netflix. Notons que RTBF Auvio est connu par 71,1% des personnes interrogées.

Pas d'exclusivité

On l'aura compris : l'heure est à la combinaison des différents modes de consommation qui peuvent très bien se faire de façon simultanée : dans un même foyer, au même moment, on peut très bien visionner la télévision, jouer à un jeu sur un smartphone et consulter son ordinateur portable.